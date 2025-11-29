San Juan brilló en la Noche de las Casas del país

San Juan fue una de las grandes protagonistas de la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires, donde presentó una experiencia inmersiva que mostró su identidad, cultura y producción. Marcelo Orrego encabezó la apertura en la histórica Casa de San Juan, invitando al público a descubrir la “Tierra del Sol”.



Un encuentro que celebra el federalismo



La Noche de las Casas de Provincia es un evento anual organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO). Su objetivo es abrir las puertas de cada delegación provincial en la Ciudad de Buenos Aires para mostrar lo mejor de la cultura, el turismo y los productos regionales. Bajo el lema “Recorré el país en una noche”, miles de personas recorrieron los circuitos diseñados para acercar a los visitantes a las tradiciones y atractivos de cada rincón de Argentina. En este contexto, la Casa de San Juan se convirtió en un punto de especial interés por la amplitud de su propuesta y por el valor simbólico del edificio, ubicado en Sarmiento 1251, donde alguna vez vivió Domingo Faustino Sarmiento.



Durante la apertura, el gobernador Marcelo Orrego estuvo acompañado por la directora de la Casa de San Juan en Buenos Aires, Gabriela Forconesi. Juntos recibieron a los visitantes y compartieron un mensaje de bienvenida. Orrego destacó la importancia del encuentro y celebró la posibilidad de que Buenos Aires se transforme, por una noche, en un recorrido por el país. Habló de la identidad sanjuanina, de sus paisajes y de la fuerza de su gente, y señaló que la provincia llegó “con el corazón abierto y la identidad encendida”. Además, recordó la reciente Fiesta Nacional del Sol y afirmó que esta presentación buscaba llevar a CABA parte de esa tradición tan representativa de San Juan.



San Juan y una invitación a vivir la experiencia



El mandatario describió a la provincia como un destino que combina naturaleza, historia y producción. Mencionó la cordillera iluminada por el sol, el viento Zonda, la fertilidad de la tierra y la calidad de vinos, aceitunas y sabores típicos. También invitó a la gente a recorrer valles, conocer la gastronomía local y dejarse llevar por la calidez de su comunidad. El mensaje concluyó con una invitación directa: “San Juan los espera”. Con este gesto, se buscó transmitir el espíritu hospitalario que caracteriza a la provincia y fortalecer la conexión entre quienes la representan en Buenos Aires y quienes la visitan durante la jornada.



La propuesta sanjuanina, denominada “San Juan: La Tierra del Sol entre Estrellas”, fue pensada como un recorrido que mezcló tradición, tecnología y creatividad. La experiencia comenzó en la vía pública con un escenario abierto que ofreció espectáculos musicales, intervenciones teatrales y títeres gigantes iluminados. Artistas sanjuaninos ocuparon el espacio con música, danza y una puesta especial dedicada a Sarmiento. Esta primera parte generó un clima festivo que atrajo a quienes caminaban por la zona e invitó a ingresar a la casa para continuar con el recorrido.



Una experiencia inmersiva para todos los sentidos



Dentro del edificio, el público atravesó varios ambientes temáticos. El Umbral de la Tierra simuló una cueva mineral que evocó la riqueza geológica de la provincia. Luego, el Valle de los Tiempos presentó un dinosaurio a escala y un paisaje prehistórico inmersivo que despertó la curiosidad de niños y adultos. En ese espacio también se desarrolló el Juego del Zonda, que combinó información y entretenimiento con premios especiales. Más adelante, el Túnel de Día recreó la energía del sol sanjuanino con luces cálidas y una esfera central, mientras que el Segundo Patio exhibió la producción local y un holograma de cóndor que relató los ciclos de la tierra y su relación con la identidad provincial.



El recorrido concluyó en el Túnel de Noche, un espacio oscuro acompañado por una luna gigante y luces que imitaban estrellas. Allí se buscó transmitir la serenidad y profundidad de los cielos sanjuaninos. Finalmente, la propuesta terminó en La Pulpería, un sector gastronómico donde se ofrecieron empanadas sanjuaninas, tomaticán y otros sabores típicos. Una peña tradicional cerró la actividad con música vinculada a la historia de la Difunta Correa, figura emblemática de la cultura popular. La presencia de visitantes, artistas y representantes provinciales convirtió la casa en un punto de encuentro que mostró a San Juan como una tierra luminosa, diversa y abierta a quienes quieran conocerla.