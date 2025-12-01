Rescatan a pareja extraviada en cerro de Cacheuta

Una pareja de 29 años fue asistida este fin de semana por la Patrulla de Rescate de Alta Montaña tras extraviarse en un cerro de Cacheuta. Habían perdido el rumbo durante el descenso y lograron pedir ayuda al 911. Los rescatistas los localizaron rápidamente y los acompañaron hasta un punto seguro.



El alerta que activó el operativo

El hecho comenzó cuando el Centro Estratégico de Operaciones recibió una llamada que informaba sobre dos personas desorientadas en la montaña. La comunicación permitió activar de inmediato los protocolos de emergencia. Cada minuto era clave, ya que la zona presenta senderos irregulares y tramos donde la vegetación dificulta la orientación. La respuesta rápida del CEO fue determinante para iniciar el procedimiento sin demoras.

Una caminata que terminó con un desvío inesperado

La pareja descendía por un camino habitual cuando, por motivos que aún se analizan, se desvió de la senda principal. La falta de referencias claras y el terreno rocoso hicieron que perdieran el rumbo en poco tiempo. A medida que avanzaban, se alejaban del sector más transitado y quedaban expuestos a desniveles y matorrales que complicaban el desplazamiento. Las lesiones menores que sufrieron fueron producto del contacto con la vegetación mientras buscaban volver a la ruta inicial.

Coordinación entre unidades para la búsqueda

Una vez recibida la alerta, la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña organizó el despliegue en la zona señalada. Los equipos se trasladaron con los elementos necesarios para una intervención rápida. Además, se mantuvo comunicación permanente entre los operadores del CEO y los uniformados que se encontraban en camino. La coordinación permitió ajustar la búsqueda según la información que brindaban los jóvenes mediante llamadas intermitentes.

Localización y estado de salud de la pareja

Los rescatistas lograron llegar al punto indicado pocos minutos después de iniciar el operativo. Encontraron a la pareja consciente, hidratada y en condiciones generales buenas, aunque presentaban contusiones leves provocadas por la vegetación. Luego de una breve evaluación, recibieron atención inmediata y se les proporcionó hidratación para favorecer su recuperación. No fue necesario trasladarlos a un centro médico.

Acompañamiento seguro hasta la base

Una vez estabilizada la situación, se organizó el descenso controlado. El camino elegido permitió garantizar la seguridad de los dos jóvenes, evitando sectores con rocas sueltas o pendientes pronunciadas. Los rescatistas marcaron el ritmo y verificaron constantemente su estado físico. El acompañamiento se extendió hasta llegar a un punto accesible, donde pudieron reencontrarse con familiares y trasladarse por sus propios medios.

Un trabajo sostenido de prevención y respuesta

La Policía de Mendoza destacó que estos operativos forman parte de un trabajo permanente de vigilancia y asistencia en zonas de montaña. Cada temporada, numerosas personas visitan Cacheuta y otros sectores cordilleranos, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención. Las autoridades recordaron la importancia de informarse sobre los senderos, viajar con buena señal de comunicación y evitar caminar solos en áreas poco señalizadas. El rol del CEO y de UPRAM es clave para actuar con rapidez en situaciones de emergencia.

Recomendaciones para visitantes y montañistas

Desde la fuerza provincial remarcaron la necesidad de planificar cada salida y registrar la actividad cuando sea posible. Llevar hidratación suficiente, revisar las condiciones climáticas, usar calzado adecuado y permanecer en senderos establecidos reduce significativamente el riesgo de extravíos. También se aconseja informar a familiares sobre el recorrido previsto. La intervención de este fin de semana mostró, una vez más, el valor del llamado temprano al 911 y la efectividad del sistema de rescate, que permitió asistir a la pareja sin consecuencias graves.