Terracota exhibe su muestra anual en Salas Libertad

Quedó inaugurada la muestra anual del taller Terracota Casa de Arte, integrada por obras creadas por alumnos y alumnas bajo la guía de las artistas Mariela Jofré, Claudia Ramírez y Susana Albino.

La exposición estará abierta al público hasta el 3 de diciembre y podrá recorrerse de lunes a sábados, de 9 a 19, en las Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva), con entrada libre y gratuita.

Participan de esta edición: Alicia Ibaceta, Andrea Vinassa, Belén Martín, Ester Barrio, Marisol Villa, Mary Velasco, Mónica Bertoldo, Silvia Ibaceta, Ana Aguilar, Adriana Galfer, Bibiana Rosas, Guadalupe Guerrero, Graciela Mendizábal, Natasha Quispe, Katherina González, Marisa Altieri, Marta Casafu, Mirtha Mendizábal, Nancy Torre, Olga Mammoli, Patricia Navarro, Sara Santos, Silvia Zaruba, Susana Ruarte, Susana Flores, Valentina Azcurra, Ester Sosa, Blanca Rovira, Guillermina Cargnelutti, Marilin Brunner y Gladys Mattias.

Espacio de creación y aprendizaje



Desde 2008, Terracota Casa de Arte funciona como un espacio dedicado a la exploración artística, donde cada persona puede desarrollar su sensibilidad, experimentar con técnicas diversas y llevar adelante proyectos propios. Bajo la guía de las profesoras Jofré, Ramírez y Albino, se dictan talleres de pintura y arte.