Terracota exhibe su muestra anual en Salas Libertad

A 46 años de The Wall: la huella del álbum eterno
El emblemático disco de Pink Floyd cumple 46 años y sigue siendo un símbolo cultural que atraviesa generaciones, con canciones e ideas que mantienen su fuerza original.
La exposición del taller Terracota Casa de Arte, podrá visitarse hasta el 3 de diciembre, de 9 a 19, en Salas Libertad de Villa Nueva, con entrada gratuita.Sociedad01/12/2025Redacción CuyoNoticias
Quedó inaugurada la muestra anual del taller Terracota Casa de Arte, integrada por obras creadas por alumnos y alumnas bajo la guía de las artistas Mariela Jofré, Claudia Ramírez y Susana Albino.
La exposición estará abierta al público hasta el 3 de diciembre y podrá recorrerse de lunes a sábados, de 9 a 19, en las Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva), con entrada libre y gratuita.
Participan de esta edición: Alicia Ibaceta, Andrea Vinassa, Belén Martín, Ester Barrio, Marisol Villa, Mary Velasco, Mónica Bertoldo, Silvia Ibaceta, Ana Aguilar, Adriana Galfer, Bibiana Rosas, Guadalupe Guerrero, Graciela Mendizábal, Natasha Quispe, Katherina González, Marisa Altieri, Marta Casafu, Mirtha Mendizábal, Nancy Torre, Olga Mammoli, Patricia Navarro, Sara Santos, Silvia Zaruba, Susana Ruarte, Susana Flores, Valentina Azcurra, Ester Sosa, Blanca Rovira, Guillermina Cargnelutti, Marilin Brunner y Gladys Mattias.
Espacio de creación y aprendizaje
Desde 2008, Terracota Casa de Arte funciona como un espacio dedicado a la exploración artística, donde cada persona puede desarrollar su sensibilidad, experimentar con técnicas diversas y llevar adelante proyectos propios. Bajo la guía de las profesoras Jofré, Ramírez y Albino, se dictan talleres de pintura y arte.
Gerardo Lorenzo fue elegido Ejecutivo del Año 2025 y el grupo obtuvo dos distinciones más, consolidando su liderazgo en el sector comercial y automotor cuyano.
El histórico Cine Teatro de la Ciudad de San Juan volvió a abrir sus puertas tras una restauración que recuperó su valor patrimonial y mejoró funcionalidad.
Jóvenes del penal Almafuerte construyeron y donaron bancos a la Escuela Ecológica de Godoy Cruz, combinación de capacitación, solidaridad e inclusión.
La provincia presentó una propuesta inmersiva en Buenos Aires durante la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia, con cultura, turismo y producción.
El mediometraje, realizado por un equipo íntegramente local, aborda una historia profunda sobre maternidad, violencia y memoria, y tuvo su primera proyección.
Esta tarde como habían anticipado el SMN y la Red de Estaciones Meteorológicas, la lluvia y el granizo protagonizaron un fuerte temporal en la provincia
Las Colonias de Verano 2026 comenzarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 30 de ese mes. La iniciativa convocará a más de 25 mil participantes en al menos 92 predios de todas las localidades.
Usar medios de transportes saludables es la mejor opción en el Gran Mendoza, descubrí como hacerlo más rápido, seguro y saludable a través de un mapa interactivo.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos que la media sanción de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge y Malargüe Occidental no es un avance, sino un retroceso ambiental y social.
En Godoy Cruz y Luján de cuyo se disputó la tercera fecha donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.