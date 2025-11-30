Reconocimiento a comerciantes destacados, los hacedores de Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén celebró este viernes un nuevo reconocimiento a los Comerciantes Destacados del año, un homenaje a quienes, con más de tres décadas de trabajo ininterrumpido, han sido pilares en el desarrollo económico y social del departamento.

El intendente Marcos Calvente destacó la importancia del sector comercial en el crecimiento económico del departamento y presentó los programas que acompañan su expansión.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Mendoza Rugby Club y contó con la presencia del intendente Marcos Calvente y miembros del gabinete municipal.

“Este reconocimiento nació para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. Guaymallén es hoy un polo económico del oeste argentino gracias a ustedes”, expresó el jefe comunal durante su discurso.

Calvente subrayó que el desafío actual es preparar al departamento para la nueva etapa económica del país, mediante políticas activas que potencien el ecosistema comercial local. En ese sentido, destacó programas como Impulsamos Guaymallén, Guaymallén Invierte con Vos, Aforo Cero y Marquesinas, iniciativas que buscan estimular tanto a los comercios históricos como a los emprendimientos emergentes.

“Queremos que Guaymallén pase de ser la segunda economía de Mendoza a convertirse en la primera. Y lo vamos a lograr junto al sector comercial”, señaló.

Un reconocimiento especial: 131 años de historia comercial

Durante la ceremonia, se realizó una distinción especial a Alberto Femenía, propietario de Casa Juan Femenía, uno de los comercios más antiguos del departamento, con 131 años de trayectoria. Femenía, representante de la tercera generación familiar, agradeció emocionado y recordó los orígenes del negocio:

“Mi abuelo llegó desde España y comenzó descargando bolsas de harina de 90 kilos en el puerto. Hoy mis hijos son la cuarta generación y seguimos trabajando con la misma dedicación. Nunca tuvimos un concurso ni una quiebra. La unión familiar nos mantuvo siempre firmes”.

El empresario también destacó el acompañamiento del municipio y adelantó que la firma se encuentra en un proceso de expansión y modernización edilicia.

Comercios homenajeados por su trayectoria, aporte al desarrollo y compromiso con la comunidad:

Almar Polietileno

Appiolaza Servicios del Automotor S.R.L.

Azules S.A.

Banco Supervielle S.A.

Baterías Bronco

Boschin Hermanos Sepelios

Buj Mayorista

Carpintería Sosa

Casa “Juan Femenía” S.R.L.

Club Alemán de Mendoza

Club de Campo Mendoza S.A.

Comercial Sgroi

Despensa “El Jopito”

Don Pancho

Durang S.R.L.

El Turquito Maya

Farmacia Nihuil

Ferretería Gomensoro

Flor S.R.L.

Fragapane Muebles

Industrias Metalúrgicas Mendoza

Kiosco de Doña Chechi

Mario Pérez

Martini Cables S.A.

Mercadito San Cayetano

Motocompresores Cuyo S.R.L.

Muscolini Bombas y Motores

Natufrut S.R.L.

Nihuil Motor S.A.C.A.F.I.

Pelegrina Envases

Repuestos Sanz S.A.

Rubino Hermanos S.R.L.

Santa Rita

Sebastián Galmes e Hijos S.R.L.

Sindicato Petrolero y Gas Privado de Cuyo

Ventas de Garrafas y Tubos de Gas

VIT Luis

Williner A Sucesores S.A.

Zauzo S.A.