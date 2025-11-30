Reconocimiento a comerciantes destacados, los hacedores de Guaymallén

Buenos Aires promociona su oferta turística en Mendoza
Para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. El departamento hoy se muestra como polo económico del oeste argentino gracias al trabajo de su genteEconomía30/11/2025Periodistas CuyoNoticias
La Municipalidad de Guaymallén celebró este viernes un nuevo reconocimiento a los Comerciantes Destacados del año, un homenaje a quienes, con más de tres décadas de trabajo ininterrumpido, han sido pilares en el desarrollo económico y social del departamento.
El intendente Marcos Calvente destacó la importancia del sector comercial en el crecimiento económico del departamento y presentó los programas que acompañan su expansión.
El evento tuvo lugar en las instalaciones del Mendoza Rugby Club y contó con la presencia del intendente Marcos Calvente y miembros del gabinete municipal.
“Este reconocimiento nació para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. Guaymallén es hoy un polo económico del oeste argentino gracias a ustedes”, expresó el jefe comunal durante su discurso.
Calvente subrayó que el desafío actual es preparar al departamento para la nueva etapa económica del país, mediante políticas activas que potencien el ecosistema comercial local. En ese sentido, destacó programas como Impulsamos Guaymallén, Guaymallén Invierte con Vos, Aforo Cero y Marquesinas, iniciativas que buscan estimular tanto a los comercios históricos como a los emprendimientos emergentes.
“Queremos que Guaymallén pase de ser la segunda economía de Mendoza a convertirse en la primera. Y lo vamos a lograr junto al sector comercial”, señaló.
Durante la ceremonia, se realizó una distinción especial a Alberto Femenía, propietario de Casa Juan Femenía, uno de los comercios más antiguos del departamento, con 131 años de trayectoria. Femenía, representante de la tercera generación familiar, agradeció emocionado y recordó los orígenes del negocio:
“Mi abuelo llegó desde España y comenzó descargando bolsas de harina de 90 kilos en el puerto. Hoy mis hijos son la cuarta generación y seguimos trabajando con la misma dedicación. Nunca tuvimos un concurso ni una quiebra. La unión familiar nos mantuvo siempre firmes”.
El empresario también destacó el acompañamiento del municipio y adelantó que la firma se encuentra en un proceso de expansión y modernización edilicia.
Comercios homenajeados por su trayectoria, aporte al desarrollo y compromiso con la comunidad:
Almar Polietileno
Appiolaza Servicios del Automotor S.R.L.
Azules S.A.
Banco Supervielle S.A.
Baterías Bronco
Boschin Hermanos Sepelios
Buj Mayorista
Carpintería Sosa
Casa “Juan Femenía” S.R.L.
Club Alemán de Mendoza
Club de Campo Mendoza S.A.
Comercial Sgroi
Despensa “El Jopito”
Don Pancho
Durang S.R.L.
El Turquito Maya
Farmacia Nihuil
Ferretería Gomensoro
Flor S.R.L.
Fragapane Muebles
Industrias Metalúrgicas Mendoza
Kiosco de Doña Chechi
Mario Pérez
Martini Cables S.A.
Mercadito San Cayetano
Motocompresores Cuyo S.R.L.
Muscolini Bombas y Motores
Natufrut S.R.L.
Nihuil Motor S.A.C.A.F.I.
Pelegrina Envases
Repuestos Sanz S.A.
Rubino Hermanos S.R.L.
Santa Rita
Sebastián Galmes e Hijos S.R.L.
Sindicato Petrolero y Gas Privado de Cuyo
Ventas de Garrafas y Tubos de Gas
VIT Luis
Williner A Sucesores S.A.
Zauzo S.A.
