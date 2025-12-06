Incendio de colectivo en Ruta 40 sin heridos

Un colectivo de la empresa Iselin se incendió este martes alrededor de las 17 en Ruta 40, a la altura de Ugarteche, en Luján de Cuyo. El fuego se habría iniciado por un desperfecto mecánico y obligó a evacuar rápidamente a todos los ocupantes, quienes resultaron ilesos. El tránsito quedó interrumpido mientras trabajaban Bomberos y personal de seguridad.



Primeros minutos de tensión



El incidente ocurrió en la zona del helipuerto, pasando Ruta 16, cuando el conductor del micro, un hombre de 48 años identificado como J.D.G., advirtió humo en la parte trasera del vehículo. Según la información oficial, el colectivo Mercedes Benz comenzó a tomar fuego de manera repentina y la situación generó preocupación inmediata entre los ocupantes. Aun así, el chofer logró detener la unidad sobre la calzada y colaboró para que todos descendieran de forma ordenada, sin que nadie sufriera golpes o quemaduras.



El aviso al 911 y el operativo en la ruta

Un llamado al 911 alertó sobre el incendio, lo que movilizó rápidamente a efectivos policiales de la Subcomisaría Ugarteche. Al llegar, los uniformados encontraron el micro totalmente detenido en sentido sur-norte y con llamas visibles. Debido a que la unidad quedó ocupando parte de la ruta, se dispuso de inmediato el corte total del tránsito como medida preventiva. En pocos minutos se formaron largas filas de vehículos en ambos sentidos, que debieron esperar la intervención de Bomberos y personal de Tránsito Municipal.



Trabajo coordinado para controlar la emergencia



Bomberos arribó con dotaciones equipadas para ataques rápidos y comenzó a trabajar sobre la estructura del colectivo, que ya estaba comprometida casi por completo. La intensidad del fuego obligó a utilizar varias líneas de agua para sofocar las llamas que avanzaban hacia la parte frontal. A pesar de los esfuerzos, las pérdidas materiales fueron totales y no quedó ningún sector recuperable de la unidad. El personal de Tránsito Municipal colaboró para desviar vehículos, ordenar la circulación y garantizar un corredor seguro para los equipos de emergencia.



Pasajeros asistidos y sin lesiones



En el lugar también trabajó personal del SEC, que revisó a todos los pasajeros y al chofer como parte del protocolo habitual en estos casos. La coordinadora del viaje informó a los agentes que los ocupantes eran docentes y alumnos que habían partido desde San Rafael con destino al aeropuerto, donde tomarían un vuelo hacia la provincia de Buenos Aires. El personal médico verificó que se encontraban en buen estado de salud, sin signos de intoxicación por humo ni heridas relacionadas con el descenso de emergencia.



Una evacuación rápida que evitó una tragedia



La reacción temprana del conductor y la colaboración de los pasajeros permitieron que la evacuación fuera ágil, un factor clave para evitar consecuencias más graves. Muchos de ellos lograron rescatar rápidamente sus pertenencias de mano, aunque algunos equipajes quedaron dentro del micro y se perdieron con el avance del fuego. Según testigos, el incendio se expandió en pocos minutos y consumió toda la estructura del vehículo, lo que da cuenta de la peligrosidad del episodio y de la importancia del operativo coordinado.



Investigación y normalización de la ruta



Tras controlar el incendio, Bomberos realizó tareas de enfriamiento y remoción de restos para evitar que el fuego se reavivara. El tránsito comenzó a normalizarse de manera gradual, aunque se mantuvo la presencia policial por prevención. La Oficina Fiscal correspondiente tomó intervención para documentar lo ocurrido y avanzar en la investigación del posible desperfecto mecánico que habría originado el siniestro. Mientras tanto, la empresa organizó el traslado alternativo de los pasajeros para que pudieran continuar su viaje sin mayores complicaciones.