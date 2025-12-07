Cuatro operativos contra narcomenudeo en Mendoza

La Policía de Mendoza llevó adelante cuatro procedimientos contra el narcomenudeo en distintos puntos de la provincia. Los operativos incluyeron allanamientos, secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego. También se registraron detenciones ordenadas por la Justicia Federal y provincial.



Vista Flores – Tunuyán

El primero de los procedimientos se realizó en el Valle de Uco. A las 15.50, personal del Departamento Lucha contra el Narcotráfico allanó una vivienda en el Barrio Ecuador de Vista Flores, Tunuyán. Allí se incautaron 25 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total de 8,3 gramos, además de un envoltorio de cannabis de 0,3 gramos. También se secuestraron $693.350 en efectivo y cuatro teléfonos celulares. En el lugar fue detenida una pareja: un hombre de 51 años y una mujer de 41. Por orden del ayudante fiscal Dr. Daniel Rodríguez Infante, se dispuso el secuestro de la droga, el dinero y la telefonía.



Palmira – San Martín

Horas más tarde, a las 18.20, la Policía Contra el Narcotráfico Este realizó otro allanamiento en Palmira, departamento de San Martín. El operativo tuvo lugar en un domicilio de calle Ferrari. Allí se encontraron $48.000 en efectivo, 66,14 gramos de cannabis, elementos de corte y fraccionamiento, además de dos teléfonos celulares. Una mujer de 61 años quedó vinculada a la investigación. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal, a cargo de la Dra. María Eugenia Abihaggle.



Coordinación judicial

Los procedimientos fueron autorizados por los juzgados intervinientes y contaron con la supervisión de fiscales federales y provinciales. La coordinación entre las distintas dependencias permitió actuar de manera simultánea en diferentes zonas de Mendoza. Las medidas incluyeron el secuestro de bienes y la detención de personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes en pequeña escala.



Impacto en la comunidad

Los operativos buscan frenar el narcomenudeo, una problemática que afecta barrios y localidades de la provincia. La presencia de droga en pequeñas cantidades, lista para ser distribuida, refleja la dinámica de este delito. El secuestro de dinero y teléfonos celulares apunta a desarticular las redes de venta y distribución. Las detenciones, por su parte, marcan un paso en la investigación judicial.



Acciones en distintos puntos

La Policía de Mendoza informó que los cuatro procedimientos se realizaron en lugares diferentes, con resultados concretos en cada uno. En Tunuyán se incautó principalmente cocaína y dinero en efectivo, mientras que en San Martín se halló cannabis y elementos de fraccionamiento. La diversidad de los hallazgos muestra cómo el narcomenudeo se adapta a distintos entornos y formas de comercialización.



Próximos pasos judiciales

Las personas detenidas y vinculadas a las causas quedaron a disposición de la Justicia. Los fiscales intervinientes deberán avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otras redes. El material secuestrado será peritado y se incorporará como prueba en los expedientes. La Policía destacó que estos procedimientos forman parte de una estrategia sostenida contra el tráfico de drogas en la provincia.





