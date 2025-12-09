Habrá clásico departamental en semifinales

Te puede interesar

Christian Moyano con la etapa, Matias Contreras la General Deportes CuyoNoticias Deportes 08/12/2025 Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .

Vuelta de Tupungato: suspendida la contrarreloj por inclemencias climáticas Periodista María Inés Aimale Deportes 07/12/2025 Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba prevista para este domingo priorizando la seguridad de los competidores y el público.

Matías Contreras con la primera etapa en Tupungato Deportes CuyoNoticias Deportes 07/12/2025 El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.

Rechazan pedido de detención de Omar Sperdutti Deportes CuyoNoticias Deportes 06/12/2025 El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.

Adepa expresó su preocupación por "aprietes" de la AFA Deportes CuyoNoticias Deportes 06/12/2025 La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por lo que considera que son acciones intimidatorias a periodistas.

Comienza el Nacional femenino de futsal en Rosario Deportes CuyoNoticias Deportes 04/12/2025 El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.

Nuevo habitante para la Primera del fútbol sanjuanino Deportes CuyoNoticias Deportes 03/12/2025 Se trata de Defensores de Argentinos de Santa Lucía, vecino del Lechuzo Alianza que consiguió el ascenso tras derrotar a Villa Hipódromo en Chimbas.