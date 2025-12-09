Habrá clásico departamental en semifinales

Christian Moyano con la etapa, Matias Contreras la General
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Argentino Guaymallén al vencer en sus partidos avanzaron de fase y se enfrentarán entre sí, el otro duelo de las semis será el de Fadep y Gimnasia.Deportes09/12/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de futbol
Argentino 2 (Viscarra, Lázaro)
San Martin 1 (Collera)
Fadep 2 (Sánchez, Gomez)
Huracán Las Heras 0
Luján 1 (Echave)
Gimnasia 2 (Olguin 2)
Guaymallen 1 (Gil)
Andes Talleres 1 (Acosta)
Por penales ganó Guaymallén 4 a 2
Argentino vs Guaymallén
Fadep vs Gimnasia y Esgrima
Argentino 0
Alianza (SJ) 0
Fadep 3 (Navarro, Zabaleta, Klusener)
Eugenio Bustos 0
Ferro Carril Oeste 0
Pacifico 1 (Estigarribia)
Pedal 0
Huracán SR 1 (Miranda)
La próxima semana se jugarán las revanchas, Fadep es el que sacó mayor diferencia por su triunfo 3 a 0, Juventud Alianza de San Juan define de local despues de haber empatado en Mendoza, en tanto en el sur provincial, en los duelos sanrafaelinos y alvearenses, ganaron los visitantes Huracán y Pacífico y dieron un enorme paso buscando la clasificación.
Las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar la prueba prevista para este domingo priorizando la seguridad de los competidores y el público.
El primer parcial de la Vuelta de Tupungato fue para el pedalista que defiende los prestigios de la escuadra municipal de Godoy Cruz, Hoy corren la segunda.
El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por lo que considera que son acciones intimidatorias a periodistas.
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
Se trata de Defensores de Argentinos de Santa Lucía, vecino del Lechuzo Alianza que consiguió el ascenso tras derrotar a Villa Hipódromo en Chimbas.
A pura emoción cerró la 5ta edición del certamen que da por finalizado el calendario del bicicross en el mítico Club Bicicross San Juan. Alto nivel y clima festivo
Un micro de la empresa Iselin se prendió fuego en Luján de Cuyo. Bomberos, policías y personal de salud trabajaron en la zona. No hubo heridos.
Activaron una baliza de emergencia en el Portillo de Piuquenes (Prov. de Mendoza) y Gendarmería inició un operativo aéreo para dar con ellos en una zona remota.
Gendarmería, Ejército, Policía y Guardaparques buscan a tres personas extraviadas en el Cerro Punta Negra, en Tunuyán, tras perder contacto el domingo.
Con Cazzu, Molotov, DJ Mami y La K’onga en el escenario, la primera noche fue a puro ritmo de la diversidad musical, nada detiene a los fans, ni la lluvia ni el frío