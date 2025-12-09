Paso Cristo Redentor Habilitado

Habrá clásico departamental en semifinales

Argentino Guaymallén al vencer en sus partidos avanzaron de fase y se enfrentarán entre sí, el otro duelo de las semis será el de Fadep y Gimnasia.

Cuartos de final 


Argentino 2 (Viscarra, Lázaro)
San Martin 1 (Collera)


Fadep 2 (Sánchez, Gomez)
Huracán Las Heras 0


Luján 1 (Echave)
Gimnasia 2 (Olguin 2) 


Guaymallen 1 (Gil)
Andes Talleres 1 (Acosta)
Por penales ganó Guaymallén 4 a 2

Semifinales

Argentino vs Guaymallén

Fadep vs Gimnasia y Esgrima

Regional Amateur
Play Off Ida


Argentino 0
Alianza (SJ) 0


Fadep 3 (Navarro, Zabaleta, Klusener)
Eugenio Bustos 0


Ferro Carril Oeste 0
Pacifico 1 (Estigarribia)

Pedal 0
Huracán SR 1 (Miranda)

La próxima semana se jugarán las revanchas, Fadep es el que sacó mayor diferencia por su triunfo 3 a 0, Juventud Alianza de San Juan define de local despues de haber empatado en Mendoza, en tanto en el sur provincial, en los duelos sanrafaelinos y alvearenses, ganaron los visitantes Huracán y Pacífico y dieron un enorme paso buscando la clasificación. 

