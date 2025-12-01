Ultima fecha del Clausura y fase de grupos del Regional

Liga Mendocina de Futbol

Ultima fecha Torneo Clausura

Amuf 3 (Albornoz 2, Torres)

UNCuyo 1 (Mitriatti)

Gimnasia 2 (Domínguez, Nallib)

Huracán 1 (Dieli)

Andes Talleres 0

CEC 1 (Gerson González)

Chacras 2 (Leguizamón, Perruzi)

Independiente Rivadavia 0

Centro Deportivo Rivadavia 1 (Garay)

Palmira 4 (Carmona, Reta, Oros, Capelli)

Fray Luís Beltrán (Mesa 2)

Luján 2 (Bordin, Suraci)

Suspendido por incidentes con penal favorable al Fraile

Cicles Lavalle 1 (Vallecillo)

Godoy Cruz 1 (Zanoni)

Universitario 0

Maipú 6 (Barrera 3, Sabatini, Rigazzi y Angileri)

Gutierrez 1 (Jofre)

Murialdo 1 (López)

Luzuriaga 1 (Payero)

Fundación Amigos 1 (Gómez)

Eva Perón 0

Guaymallén 5 (López 2, Córiica 2, Agustín Sanfilippo)

Rodeo del Medio 1 (Pizarro)

San Martin 2 (Zanon, Sánchez)

Posiciones finales del Clausura

Argentino y Guaymallén 60, Luján 58, Fadep y Huracán 55, Gimnasia 54, Andes Talleres 43, San Martin 41 (Clasificados a los Play Off), Murialdo 40, Rivadavia 38, Chacras 37, Beltrán 36, Godoy Cruz y Maipú 35, Independiente 34,, Gutierrez 32, Palmira 28, UNCuyo 26, Eva Perón 24, Maipú 21, Lavalle y Rodeo del Medio 17, Universitario 15, Luzuriaga 13.

Regional (ultima fecha fase de grupos)

Fadep 2 (Klusener, López) - Arenas Raffo 1 (Garro)

La Dormida 0- Argentino 2 (Más, Lucero)

Rincón del Atuel 1 - Ferro Carril Oeste 1 (Cabrera)

Pacifico 4 (Riarte, Del Seco, Herrera, Estigarribia) - Villa Atuel 0

Volantes 6 (Amaya 3, Carrion, Tellería)- San Carlos 1 (Gonzalez)

Huracán de San Rafael - Malargüe (juegan este lunes)

Pedal - Vialidad Nacional (juegan este lunes)

Una "perlita"

Cuando se sigue hablando de la sanción a Estudiantes de La Plata por el "pasillo", en 2022 cuando no estaba reglamentado ni era obligatorio, en cancha de San Martin, el Atletico Argentio hizo el pasillo saludando al Atlético San Martin que se había coronado campeón de la Liga Mendocina de futbol la fecha anterior

