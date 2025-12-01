Ultima fecha del Clausura y fase de grupos del Regional

Cristian Moyano ganador de la 3ra fecha de la temporada
En Godoy Cruz y Luján de cuyo se disputó la tercera fecha donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.
Liga Mendocina de Futbol
Ultima fecha Torneo Clausura
Amuf 3 (Albornoz 2, Torres)
UNCuyo 1 (Mitriatti)
Gimnasia 2 (Domínguez, Nallib)
Huracán 1 (Dieli)
Andes Talleres 0
CEC 1 (Gerson González)
Chacras 2 (Leguizamón, Perruzi)
Independiente Rivadavia 0
Centro Deportivo Rivadavia 1 (Garay)
Palmira 4 (Carmona, Reta, Oros, Capelli)
Fray Luís Beltrán (Mesa 2)
Luján 2 (Bordin, Suraci)
Suspendido por incidentes con penal favorable al Fraile
Cicles Lavalle 1 (Vallecillo)
Godoy Cruz 1 (Zanoni)
Universitario 0
Maipú 6 (Barrera 3, Sabatini, Rigazzi y Angileri)
Gutierrez 1 (Jofre)
Murialdo 1 (López)
Luzuriaga 1 (Payero)
Fundación Amigos 1 (Gómez)
Eva Perón 0
Guaymallén 5 (López 2, Córiica 2, Agustín Sanfilippo)
Rodeo del Medio 1 (Pizarro)
San Martin 2 (Zanon, Sánchez)
Argentino y Guaymallén 60, Luján 58, Fadep y Huracán 55, Gimnasia 54, Andes Talleres 43, San Martin 41 (Clasificados a los Play Off), Murialdo 40, Rivadavia 38, Chacras 37, Beltrán 36, Godoy Cruz y Maipú 35, Independiente 34,, Gutierrez 32, Palmira 28, UNCuyo 26, Eva Perón 24, Maipú 21, Lavalle y Rodeo del Medio 17, Universitario 15, Luzuriaga 13.
Fadep 2 (Klusener, López) - Arenas Raffo 1 (Garro)
La Dormida 0- Argentino 2 (Más, Lucero)
Rincón del Atuel 1 - Ferro Carril Oeste 1 (Cabrera)
Pacifico 4 (Riarte, Del Seco, Herrera, Estigarribia) - Villa Atuel 0
Volantes 6 (Amaya 3, Carrion, Tellería)- San Carlos 1 (Gonzalez)
Huracán de San Rafael - Malargüe (juegan este lunes)
Pedal - Vialidad Nacional (juegan este lunes)
Cuando se sigue hablando de la sanción a Estudiantes de La Plata por el "pasillo", en 2022 cuando no estaba reglamentado ni era obligatorio, en cancha de San Martin, el Atletico Argentio hizo el pasillo saludando al Atlético San Martin que se había coronado campeón de la Liga Mendocina de futbol la fecha anterior
Agradecimiento por las fotos a Prensa de las diferentes instituciones y tambien a las Paginas La Revancha, Tu equipo mendocino y grupo de Whatsapp de Liga Mendocina de Futbol (periodistas independientes)
Más de 2000 corredores participaron de la 4° edición de la Maratón Nocturna 2025, un evento deportivo con un recorrido emblemático por la capital mendocina.
El mendocino Berni Llaver el crédito local en el Autódromo General San Martín terminó 3ro (Honda Civic) terminó la temporada con 11 podios en 23 carreras.
La Subsecretaria de Deportes de la provincia de Mendoza se hizo presente en las instalaciones del club del parque General San Martín y en el Este.
Del 28 al 30 de noviembre, la provincia será sede de un torneo inclusivo internacional basquet adaptado en silla con equipos de Argentina, Chile y Bolivia.
Será el sábado 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo donde la gran familia de este deporte se reunirá para distinguir a los destacados del año.
La tradicional carrera nocturna mendocina se realizará este sábado 29 de noviembre, con circuitos de 10K y 2K y otras actividades especiales más.
El Turismo Nacional regresa a Mendoza despues de 11 años con el Gran Premio Coronación. Clase 2 y 3. Bernardo Llaver busca el título del TC2000.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos que la media sanción de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge y Malargüe Occidental no es un avance, sino un retroceso ambiental y social.
Un chofer de Cabify fue asaltado durante la madrugada y, gracias al GPS del vehículo, la Policía recuperó el rodado en Las Heras sin lesiones para la víctima.
Una agente de la Patrulla de Infantería resultó herida tras la caída de un árbol provocada por vientos en pleno centro de ciudad de San Luis.