Rock, emoción y reencuentros en la Fiesta de la Cerveza

El tránsito a Chile se vio afectado este sábado por dos vuelcos y luego por aludes de barro y piedra en distintos tramos de la ruta. Ahora habilitado
La segunda noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza volvió a llenar el Hipódromo de Mendoza con más de 35.000 almas que disfrutaron de una jornada marcada por la identidad local y el rock. Desde temprano, el público acompañó a las bandas mendocinas seleccionadas a través del concurso Marciano Cantero, que abrieron la fecha con propuestas frescas y diversidad sonora.
La noche tomó impulso con la presentación de Juan Germán “Piti” Fernández, quien ofreció un show íntimo y emotivo. Con temas como Esperándome, Flores blancas y Cuál es tu norte, el ex Las Pastillas del Abuelo combinó rock, candombe, jazz y country, generando un clima cálido entre los presentes.
Luego llegó La Franela, que encendió al público con clásicos como La muchacha, Hacer un puente y Fue tan bueno. Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Alejandro Martínez, hijo de Ciro, que a sus 15 años subió para tocar la melódica y se ganó una ovación.
El reencuentro más esperado de la noche ocurrió cuando Piti volvió al escenario para cantar junto a Ciro. Juntos interpretaron Pacífico, el clásico de Los Piojos, en un cruce que emocionó al Hipódromo y cumplió el sueño largamente postergado de miles de fanáticos.
El cierre estuvo a cargo de Ciro y Los Persas, que repasaron temas como Astros, Me gusta, Luz y Pistolas. Durante Mírenla, el artista bajó del escenario para saludar al público, que respondió con una ovación. Aunque anunció el final con Ciudad Animal, regresó varias veces ante el pedido insistente de los asistentes y terminó despidiendo la noche con El Farolito y luego el himno nacional interpretado con su armónica.
La edición 2025 volvió a consolidarse como uno de los grandes clásicos del verano mendocino, en una jornada donde la música unió generaciones y los escenarios regalaron momentos que quedarán en la memoria colectiva.
