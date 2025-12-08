La Fiesta de la Cerveza arrancó con música, pasión y público imparable

Reprogramación Fiesta Provincial de la Cerveza por alerta climática
Damas Gratis, LBC y Euge Quevedo tocarán el martes 9 de diciembre. Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela el lunes 8 de diciembre. Domingo sin cambios.
Con Cazzu, Molotov, DJ Mami y La K’onga en el escenario, la primera noche fue a puro ritmo de la diversidad musical, nada detiene a los fans, ni la lluvia ni el fríoEventos08/12/2025Periodistas CuyoNoticias
A pesar del frío y la lluvia, el público llenó el Hipódromo de Mendoza y celebró una apertura histórica. Cazzu, Molotov, Dj Mami y La K’onga encendieron una jornada que incluyó gastronomía, cerveza artesanal y el primer after birra de la fiesta. Costarelli destacó el impacto cultural, turístico y económico del festival
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 arrancó con un marco monumental: más de 35.000 personas fueron parte del primer día del clásico festival mendocino. Ni la lluvia ni el frío impidieron que miles de familias, jóvenes y grupos de amigos colmaran el Hipódromo. Así, acompañaron una noche que prometía —y cumplió— música, arte y gastronomía con identidad local.
Desde temprano, el predio se volvió una gran postal llena de color, luces y sonidos que dieron inicio a una edición que ya se perfila como una de las más convocantes de los últimos años.
Durante la apertura, el intendente Diego Costarelli celebró el crecimiento del festival y subrayó el aporte que genera en la comunidad.
“La Fiesta de la Cerveza nació como una tradición local y se transformó en una fecha fija en el calendario de los grandes festivales argentinos”, expresó. Además, destacó que la propuesta refleja el progreso y la visión de un Departamento que siempre mira para adelante.
Para Costarelli, la clave del evento está en su identidad. “Una marca registrada de esta fiesta consiste en combinar identidad local con grandes artistas nacionales. Godoy Cruz es el lugar donde la cultura mendocina se reúne y la puerta por donde el país y el mundo entran a conocerla”, agregó.
Es importante resaltar el impacto económico que tiene la Fiesta. Es que, el Municipio tiene una gran capacidad de organización aplicada al desarrollo local. Por lo tanto, se vivirán tres noches de música, gastronomía y turismo, trabajo para emprendedores y artistas de primer nivel.
En este sentido, Costarelli expresó: “Acá hay creatividad, trabajo en equipo y el deseo de superarnos año tras año. Cultura y desarrollo van de la mano. Y es muy importante para nosotros generar oportunidades para nuestros artistas. Lo demostramos con nuestro certamen de bandas locales, un clásico, y ahora con el primer concurso del afiche de la Fiesta, que ganó un vecino de Godoy Cruz”.
Cazzu: apertura con estilo propio y ovaciones bajo la lluvia
La “Jefa del Trap” fue la encargada de abrir la jornada con un show cargado de identidad, luces y poderío urbano. A pesar de la llovizna, la multitud explotó cuando sonaron algunos de sus clásicos más coreados como Jefa, Dolce, Con otra, Inti y Mucha data.
La legendaria banda mexicana subió al escenario con la potencia habitual que la caracteriza. Sus guitarras filosas y letras incendiarias armaron uno de los momentos más intensos de la noche. El público estalló con temas emblemáticos como: Chinga tu madre, Money in the Bank, Marciano, No olvidamos, Ánimo Delincuencia y Gimme Tha Power.
De hecho, el pogo, los cánticos y las luces moviéndose al ritmo del rock mexicano convirtieron el show en un verdadero terremoto sonoro.
Pasada la medianoche, el trío cordobés volvió a demostrar por qué es uno de los fenómenos más populares del país. Con su “swing cordobés” y una lista infalible, La K’onga hizo cantar a miles con: El mismo aire, La Cabaña y Te mentiría. Otro clásico que provocó un estallido de aplausos y el cierre perfecto fue Universo Paralelo. Es que, a pesar del frío, el calor se hizo sentir cuando al son de Latidos, el público decidió acompañarlo con un gran trencito humano. Así, las miles de personas no se despidieron hasta que bajó el telón.
Por primera vez en su historia, la Fiesta Provincial de la Cerveza presentó un after birra, pensado para que la fiesta continuara más allá del escenario principal.
La encargada de inaugurar este nuevo espacio fue DJ Mami, referente de la escena urbana argentina. Con un set explosivo, hizo bailar a miles al ritmo de: La Barca, La Perrería, Ni cabida, NSQH – Remix y Poco a poco.
Así, la pista improvisada bajo el cielo mendocino se convirtió en el epicentro de la madrugada.
Además de los recitales, la noche ofreció una propuesta gastronómica de excelencia. Es que, se contó con más de 40 estilos de cervezas artesanales y decenas de puestos de comida que celebraron los sabores locales.
Con lluvia, música y emoción, la edición 2025 arrancó con el pie derecho. La diversa grilla y el acompañamiento masivo del público anticipan tres días inolvidables para Godoy Cruz y todo el oeste argentino.
