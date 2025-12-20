Guaymallén coronó a Victoria en su fiesta vendimial

La fiesta departamental de la Vendimia de Guaymallén volvió a convocar a vecinos y visitantes en una noche cargada de tradición, emoción e identidad. En el Predio de la Virgen, el espectáculo “Guaymallén de mis Amores” recorrió la historia del departamento y cerró con la coronación de Victoria Segura Walrond, representante del distrito Dorrego, como nueva reina.

Una noche para celebrar la identidad

Desde las 20.30 hs., el Predio de la Virgen se transformó en el escenario central de la celebración con la que el Municipio rindió homenaje a los artistas locales, a los trabajadores de la tierra y a quienes construyeron la identidad guaymallina a lo largo de generaciones. Música, danza y relatos se combinaron en una puesta en escena pensada para emocionar y acercar la Vendimia a toda la comunidad, en un clima familiar y participativo.

La elección que mantuvo el suspenso

Uno de los momentos más esperados llegó con la proclamación de la nueva soberana departamental. El sistema de votación, que combinó participación online de la comunidad y adhesiones de la comisión organizadora, mantuvo el suspenso hasta el final. Los resultados se conocieron recién durante el acto central, tal como lo habían solicitado los vecinos, lo que aportó tensión y expectativa a una noche ya cargada de emociones.

Resultados y nuevas representantes

Con el 19,4 % de los votos, fue coronada Victoria Segura Walrond, del distrito Dorrego. En segundo lugar se ubicó Natalia Sánchez, representante de Jesús Nazareno, con el 15,3 %, quien fue elegida virreina de Guaymallén. El tercer puesto correspondió a Camila Botacaulli, de San Francisco del Monte, con el 12,4 %, quien además fue consagrada como Reina de la Capital del Espumante, uno de los títulos distintivos del departamento.

Las palabras de la soberana

La flamante reina, técnica química y estudiante de Bioquímica, destacó a Guaymallén como una tierra fértil y productiva, reconocida por su trabajo hortícola y por ser Capital del Vino Espumante. En su mensaje, expresó el compromiso de representar a trabajadores, emprendedores y productores que impulsan el crecimiento local, y subrayó que la Vendimia es mucho más que una fiesta: es identidad, cultura y tradición compartida.

Compromiso y proyección a futuro

Natalia Sánchez, desarrolladora de software y estudiante de informática, manifestó su orgullo por Jesús Nazareno y su deseo de aportar responsabilidad, dedicación e innovación al desarrollo del departamento. Camila Botacaulli, estudiante del profesorado de Educación Primaria en la UNCuyo, puso el acento en visibilizar el trabajo de los viñateros y en honrar las raíces culturales de San Francisco del Monte, como base del presente y del futuro comunitario.

Un espectáculo que unió historia y presente

La celebración incluyó la tradicional bendición de los frutos y la presentación de las nuevas representantes, que suceden a Donatella Borrini, Merlina Arreghini y Constanza Camallo. El espectáculo propuso un viaje por pequeñas historias de amor a través del tiempo, bajo la dirección de Virginia Paes y Héctor Gomina, con guion de Alicia Casares e imagen de Andrés Casciani.

El cierre musical, a cargo de La Doble Folklore y La Trova Menduka, coronó una noche que celebró los 90 años de la Vendimia departamental con emoción y sentido de pertenencia.