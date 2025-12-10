Guaymallén volverá a elegir su Reina Vendimial

Guaymallén volverá a coronar a su Reina de la Vendimia y retomará el tradicional voto cantado durante la fiesta departamental, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declarara inconstitucional la ordenanza 9196 de 2021, que había modificado la celebración local.

La comuna informó que, cumplido el proceso institucional y tras el análisis de la Comisión Vendimia 2026, se restituirá íntegramente la estructura histórica del sistema vendimial. Esto incluye la denominación de “Reina de la Vendimia de Guaymallén”, la participación de los distritos en su formato habitual y la coherencia con la normativa provincial vigente.

La Corte determinó que las modificaciones aplicadas por la gestión anterior, como reemplazar “Reina” por “Representante” y cambiar el sistema de votación, rompían con el marco legal y la tradición cultural de Mendoza. El término “Reina”, recordó la Comisión, es un símbolo identitario ligado a la historia vitivinícola desde 1936 y no responde a un concurso de belleza, sino al rol de embajadora cultural y productiva.

El intendente Marcos Calvente aseguró que la restitución del sistema tradicional responde al mandato judicial y a la necesidad de preservar un patrimonio cultural intangible de los mendocinos. “Guaymallén reafirma su compromiso con una Vendimia que honre el pasado y proyecte su identidad hacia el futuro”, expresó.

El voto seguirá siendo electrónico, pero el anuncio volverá al formato de voto cantado. Cada candidata sumará un puntaje base y un porcentaje derivado de la votación web. Los votos impresos estarán certificados y el sistema digital será auditado por escribanos.

La directora de Cultura y Turismo, Carolina Vico, detalló que la votación estará habilitada del 15 al 18 de diciembre y que la coronación se realizará durante el acto oficial. Además, adelantó que la Fiesta Departamental “Guaymallén de mis amores” se celebrará el 19 de diciembre en el Predio de la Virgen y que el tradicional Festival del Camote se llevará a cabo el 7 y 8 de febrero.