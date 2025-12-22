Derrumbe de un techo metálico dejó siete heridos en Maipú

Guaymallén: joven muere tras choque con camión
El colapso ocurrió en una obra ubicada en calles Maza y Soberanía Nacional. Un hombre sufrió una fractura y el resto presentó heridas de diversa consideración.22/12/2025Redacción CuyoNoticias
Un derrumbe de un techo metálico se produjo este lunes, cerca de las 16.43, en una obra ubicada en la intersección de calles Maza y Soberanía Nacional, en Maipú, y dejó como saldo siete personas heridas.
Según informaron fuentes oficiales, vecinos de la zona alertaron al 911 tras observar la caída total de la estructura, construida con caños y chapas. De inmediato, se desplazó personal policial de la jurisdicción, junto a Bomberos Voluntarios de Maipú y efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
De acuerdo con la información preliminar, la persona con lesiones de mayor gravedad es un hombre que sufrió una fractura en uno de sus brazos, aunque se encuentra fuera de peligro. El resto de los heridos presentó traumatismos de menor consideración.
Las actuaciones continúan para determinar las causas del derrumbe y establecer las responsabilidades correspondientes. En el lugar trabajaron bomberos de Luján, Maipú, Cuartel Central, Defensa Civil, policías y personal del SEC.
