Alejandro Durán ganador de la sexta fecha en Lavalle

El equipo paralímpico de metegol disputará el Mundial en Sicilia Italia los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, bajo la organización de la ITSF.
La sexta fecha del calendario rutero de la Asociación Ciclística Mendocina (penúltima del año) se disputó íntegramente en Lavalle y el ganador fue el Tordo Durán.
En el departamento de Lavalle se disputó la 6ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026, donde Alejandro Duran , representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró ganador.
El segundo lugar quedó en manos de Andrés Viotto (Municipalidad de Tunuyan) y el tercer puesto fue para Alejandro Corvalan (Municipalidad de Guaymallén).
Categoría Juveniles
1- Guerrero, Tomás
2- Durán, Agustín
3- Mena, Esteban
Categoría Master
1. Zumer, Daniel
2. Gomez, Gustavo
3. Funes, David
Categoría Damas
1. Previley Leonela
Categoría Élite
1. Durán, Alejandro (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Viotto, Andrés (Municipalidad de Tunuyan)
3. Corvalan, Alejandro (Municipalidad de Guaymallén)
4. Zumer, Lucas (Municipalidad de Guaymallén)
5. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
La competencia tuvo concentración y salida en el Parque Nativo de Lavalle, continuando por Ruta Provincial N.º 34 hacia el oeste hasta Ruta Nacional N.º 40. Desde allí se gira al norte por RN 40, luego al este por calle Corra, al sur por calle Administración hasta Tres de Mayo, girando al este por Ruta Provincial N.º 36 hasta calle San Martín, continuando al sur hasta Tulumaya.
Posteriormente, se giró al este por Ruta 34 hasta Costa de Araujo, llegando a la rotonda de Plaza 9 de Julio, para retomar hacia el oeste por Ruta 34 hasta Tulumaya. Desde allí, giro a la izquierda en la rotonda de la Virgen (intersección con Ruta 24), saliendo por calle Centenario hasta Ruta 34, retomando al este hasta Costa de Araujo.
Finalmente, giro a la izquierda por Ruta Provincial N.º 142 hasta Gustavo André, regresando por el mismo recorrido y finalizando frente al Parque Nativo de Lavalle.
Distancia total: 145 km
PASADA ESPECIAL - FERRETERIA RAMOS
Lucas Zumer
El domingo 28 de diciembre será la última competencia del años con la 18ª edición de la clásica Aserradero Bucci.
