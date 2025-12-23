Paso Cristo Redentor Habilitado

Mendocinos jugarán el Mundial de Metegol

El equipo paralímpico de metegol disputará el Mundial en Sicilia Italia los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, bajo la organización de la ITSF.

Mundial de Metegol, Febrero 2026
Mundial de MetegolParticipación mendocina

El equipo paralímpico de metegol fue seleccionado por el club estadounidense Love Foosball Club para participar en la cita ecuménica  bajo la organización de la ITSF. El conjunto mendocino representará a Argentina y a todo el continente en febrero de 2026.

Se trata de un hecho histórico: serán los primeros representantes de todo el continente americano en competir en un certamen mundial de esta disciplina, llevando en alto la bandera de Argentina y América.

Mundial de Metegol, Sicilia, Italia

La actividad, que se practica en distintos puntos de la provincia, tiene como sede central el Polideportivo de la Colonia Junín, desde donde se forman y acompañan diversos equipos que participan en competencias provinciales y nacionales.

El plantel ya cuenta con las reservas de vuelo confirmadas y viajará desde Mendoza con los siguientes jugadores: Mauricio Cantalejos. Mario Colque, José Luzuriaga. El equipo técnico estará integrado por Sergio Páez (DT) y Javier Longone (asistente técnico).

Sin dudas, esta será una gran oportunidad para el deporte argentino, que suma un nuevo capítulo de inclusión y crecimiento en el ámbito internacional.

Informe: Hernán Calavera Bordón

