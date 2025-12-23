Mendocinos jugarán el Mundial de Metegol

La Hoja de ruta de Godoy Cruz y Deportivo Maipú
Se sorteó el programa de partidos de la Primera Nacional, el Tomba y el Cruzado jugarán en zonas distintas pero habrá interzonal con partido y revancha.
El equipo paralímpico de metegol disputará el Mundial en Sicilia Italia los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, bajo la organización de la ITSF.Deportes23/12/2025Deportes CuyoNoticias
El equipo paralímpico de metegol fue seleccionado por el club estadounidense Love Foosball Club para participar en la cita ecuménica bajo la organización de la ITSF. El conjunto mendocino representará a Argentina y a todo el continente en febrero de 2026.
Se trata de un hecho histórico: serán los primeros representantes de todo el continente americano en competir en un certamen mundial de esta disciplina, llevando en alto la bandera de Argentina y América.
La actividad, que se practica en distintos puntos de la provincia, tiene como sede central el Polideportivo de la Colonia Junín, desde donde se forman y acompañan diversos equipos que participan en competencias provinciales y nacionales.
El plantel ya cuenta con las reservas de vuelo confirmadas y viajará desde Mendoza con los siguientes jugadores: Mauricio Cantalejos. Mario Colque, José Luzuriaga. El equipo técnico estará integrado por Sergio Páez (DT) y Javier Longone (asistente técnico).
Sin dudas, esta será una gran oportunidad para el deporte argentino, que suma un nuevo capítulo de inclusión y crecimiento en el ámbito internacional.
Informe: Hernán Calavera Bordón
Se sorteó el programa de partidos de la Primera Nacional, el Tomba y el Cruzado jugarán en zonas distintas pero habrá interzonal con partido y revancha.
El piloto mendocino se mantiene en estado delicado y el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica descartó su participación como piloto oficial en el Rally Dakar.
La sexta fecha del calendario rutero de la Asociación Ciclística Mendocina (penúltima del año) se disputó íntegramente en Lavalle y el ganador fue el Tordo Durán.
En San José el Boli, le ganó 1 a 0 a Fadep y se coronó en el torneo del segundo semestre, ante el mismo rival y de local jugará la Finalísima Anual.
Con gran actuación el equipo sanjuanino se consagro campeón del Torneo Regional Metropolitano y dejó una buena imagen en la Liga Nacional de Goalball.
Encabezado por el Gobernador y con el respaldo de la Federación Argentina de Box el acto se llevo a cabo en la Casa de Gobierno de San Luis.
El equipo de Mendoza Rugby Touch tuvo una destacado labor en el vecino país, acelera su camino internacional rumbo al Mundial 2027 y planea fuertes objetivos.
Con árboles gigantes, luces y encuentros para compartir, recorrer y celebrar. Una propuesta escenario de cultura, solidaridad y comercio local
El equipo paralímpico de metegol disputará el Mundial en Sicilia Italia los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, bajo la organización de la ITSF.
Habrá asueto municipal el 24 y 31 de diciembre. Se sostendrán servicios esenciales y un cronograma especial de recolección de residuos durante las Fiestas.
Se sorteó el programa de partidos de la Primera Nacional, el Tomba y el Cruzado jugarán en zonas distintas pero habrá interzonal con partido y revancha.
Dos personas murieron calcinadas tras el incendio total de una vivienda precaria en El Algarrobal. Bomberos y Policía trabajan para establecer el origen del fuego.