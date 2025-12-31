Clásica Santa Lucía – Difunta Correa y Cuatro Puentes

En San Juan se celebraron dos carreras de ciclismo que mantuvo expectante y emocionado al público sanjuanino afín a la disciplina. El sábado por la tarde, entre los Libres y Máster se corrió la clásica Santa Lucía – Difunta Correa. Y el domingo fue el turno de la Cuatro Puentes en el ámbito de la Federación Ciclista Sanjuanina.

La reseña informativa inicia con lo sucedido en Libres y Máster, quienes celebraron la 13° fecha de su calendario rutero. El punto de encuentro fue la plaza departamental, desde las 14 horas. La convocatoria de ciclistas va en aumento, ya que muchos están preparándose para el Tour del Sol 2026, a disputarse desde el 15 al 18 de enero próximo.

La carrera contó con la organización de la Asociación Civil Apedal San Juan, el apoyo de Municipalidad de Santa Lucía y respaldo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Los resultados fueron los siguientes.

Libres: 1) Fabio Figueroa, 2) Facundo Castro, 3) Ángel Ormeño, 4) Ismael Moreira y 5) Agustín Manrique.

Máster B: 1) Pedro González, 2) Ariel Valdez, 3) José Escudero, 4) Javier Díaz y 5) Martín Álvarez.

Máster C: 1) Darío Pagliarisi, 2) Eduar Álvarez, 3) Claudio Yunes, 4) David Funes y 5) José Luis Tejada.

Máster D: 1) Rolando Tivani, 2) Walter Gil, 3) Daniel Fernández, 4) Alberto Bravo y 5) Carlos Romero.

La actividad ciclista continuó el domingo, también en horario de tarde, con una carrera exigente que transita por muchos departamentos de la provincia. La Cuatro Puentes se concentró, inició y terminó en las adyacencias del Parador del Ciclista en Rivadavia. En su recorrido, que superó los 150 kilómetros, tuvo pasos por Chimbas, Albardón, Angaco, 9 de Julio, Sarmiento, Pocito, entre otros.

n este evento deportivo la organización fue responsabilidad de Fundación Planeta Ramírez, con respaldo de la Federación como ente fiscalizador. El auspicio principal de la carrera correspondió al Gobierno provincial por medio del Ministerio citado anteriormente. Las clasificaciones finales fueron las siguientes:

Elite: 1) Mauro Domínguez, 2) Leandro Velardez, 3) Rubén Ramos Meglioli, 4) Santiago Videla y 5) Tomás Moyano.

Sub 23: 1) Santiago Videla, 2) Tomás Moyano y 3) Ángel Oropel.

Junior: 1) Facundo Tivani, 2) Felipe Lucero, 3) Uriel Morán.



Fotografías: correspondientes a clásica Santa Lucía – Difunta Correa de Libres y Máster. Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte – Gobierno de San Juan.