Muerte tras detención vecinal en barrio de Maipú

Un hombre murió en la madrugada de este domingo en el departamento de Maipú en la zona metropolitana de Mendoza, luego de ser retenido por vecinos tras un presunto hecho delictivo. El episodio ocurrió en el barrio San Antonio y derivó en la intervención policial, médica y judicial para esclarecer las circunstancias.

Cómo se desarrollaron los hechos

El episodio se registró alrededor de las 4:30 horas y fue informado inicialmente a través de un llamado al 911. Vecinos del barrio San Antonio alertaron sobre la retención de una persona a la que señalaban como presunto autor de un delito. Al arribar el personal policial de la Comisaría Lorenz, se constató que el sujeto habría ingresado previamente al domicilio de un hombre de 46 años, identificado como S. D. R., quien solicitó auxilio ante la situación.



Según la reseña oficial, el individuo logró huir del lugar por los techos de las viviendas cercanas, en un intento por escapar. Durante esa fuga, ingresó a otra casa del barrio, donde ocasionó daños en aberturas de vidrio y sufrió diversas lesiones. Minutos después, el sujeto fue contenido por vecinos de la zona, quienes lo retuvieron hasta la llegada del móvil policial. Los efectivos procedieron a su aprehensión con fines de resguardo, de acuerdo con el protocolo habitual para estos casos.



Durante el procedimiento, el hombre se habría resistido, lo que derivó en lesiones para dos efectivos policiales que participaron de la intervención. En ese contexto, y mientras se desarrollaban las actuaciones, el aprehendido se descompensó. Ante esta situación, se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El personal médico arribó al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar.



Pese a los esfuerzos desplegados, se constató la muerte del hombre, cuya identidad no fue informada oficialmente en ese momento, por lo que quedó registrado como NN masculino. La escena generó conmoción entre los vecinos, ya que el operativo se desarrolló en plena madrugada y con la presencia de varios móviles policiales y sanitarios.

La situación fue contenida por las autoridades para permitir el normal desarrollo de las tareas de asistencia y de seguridad. No se informó la utilización de armas de fuego ni la participación de otros sospechosos en el hecho. Todo el procedimiento quedó documentado por el personal interviniente, que continuó con las actuaciones correspondientes en el lugar.

Intervención judicial y medidas posteriores

Tras confirmarse la muerte, se dio intervención inmediata a la Justicia. El Ayudante Fiscal de turno, Dr. Iturbide, dispuso la participación de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) y de Policía Científica, con el objetivo de llevar adelante las pericias y medidas de rigor. Estas tareas incluyeron el relevamiento de la escena, la toma de testimonios y la recolección de elementos que permitan reconstruir con precisión lo sucedido.

También se avanzó con la documentación de las lesiones sufridas tanto por el muerto como por los efectivos policiales que resultaron heridos durante el procedimiento. Las autoridades judiciales ordenaron que se realicen los estudios correspondientes para determinar la causa del deceso y establecer si existieron factores previos de salud que pudieran haber influido en la descompensación.

En paralelo, se trabajó en la identificación formal del hombre fallecido y en la notificación a los organismos pertinentes. Desde fuentes oficiales se informó que las actuaciones continúan en curso y que el caso se encuentra bajo análisis de la Fiscalía interviniente.

El objetivo es esclarecer la secuencia completa de los hechos, desde el presunto ingreso a la vivienda hasta el desenlace final. El barrio San Antonio recuperó la calma con el correr de las horas, aunque el episodio dejó preocupación entre los vecinos.

Las autoridades recordaron la importancia de dar aviso inmediato a los servicios de emergencia ante situaciones sospechosas y de permitir que las fuerzas de seguridad actúen conforme a la ley. El hecho se mantiene en investigación y no se brindaron mayores precisiones hasta tanto avancen las pericias y se completen los informes técnicos.