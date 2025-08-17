Médico acusado de homicidio culposo irá a juicio
Luis Marsicano será juzgado por la muerte de Miriam Jiménez tras cirugía de apendicitis. Fiscalía pide 3 años de prisión y 7 de inhabilitación.
Mario Alejandro Crespín, de 44 años, murió tras perder el control de su moto en Maipú y colisionar contra un elemento de la banquina.Policiales17/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Un trágico hecho vial ocurrió este domingo a las 19:29 horas en la intersección de Maza y Palma, departamento de Maipú, donde un hombre perdió la vida tras caer de su motocicleta.
La víctima fue identificada como Mario Alejandro Crespín, de 44 años. Según el reporte oficial, un llamado al 911 alertó sobre una persona que habría sufrido una caída de moto y presentaba una profusa hemorragia.
Al llegar al lugar, personal de tránsito constató que se trataba de una Bajaj Rouser negra y que el conductor ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron el deceso.
De acuerdo con las imágenes de cámaras de la zona, la motocicleta circulaba por calle Palma hacia el norte, cuando el conductor perdió el dominio del rodado, colisionó contra un elemento de la banquina y cayó violentamente al asfalto.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría 10° de Maipú, con intervención de la Oficina Fiscal del departamento mendocino.
Luis Marsicano será juzgado por la muerte de Miriam Jiménez tras cirugía de apendicitis. Fiscalía pide 3 años de prisión y 7 de inhabilitación.
Un conductor de 35 años fue detenido en Acceso Este, Guaymallén, tras dar positivo en alcoholemia con 1,44 g/l. Interviene el Juzgado Contravencional.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Una conductora volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas tras impactar contra un puma. Viajaba con dos mujeres que resultaron ilesas.
Una camioneta colisionó contra un árbol en RN 142 y calle Rodríguez. Dos hombres murieron y se investiga si había más ocupantes en el vehículo.
Una mujer de 49 años fue rescatada y trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” tras un vuelco en la ruta provincial 10, en paraje La Esquina.
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.
Dos hombres fueron hospitalizados tras el vuelco de un camión con carne vacuna en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis.
Una conductora volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas tras impactar contra un puma. Viajaba con dos mujeres que resultaron ilesas.
El Partido de los Jubilados de Mendoza pide medidas permanentes en toda la provincia para garantizar derechos y bienestar a los adultos mayores
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.