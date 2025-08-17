Un trágico hecho vial ocurrió este domingo a las 19:29 horas en la intersección de Maza y Palma, departamento de Maipú, donde un hombre perdió la vida tras caer de su motocicleta.

La víctima fue identificada como Mario Alejandro Crespín, de 44 años. Según el reporte oficial, un llamado al 911 alertó sobre una persona que habría sufrido una caída de moto y presentaba una profusa hemorragia.

Al llegar al lugar, personal de tránsito constató que se trataba de una Bajaj Rouser negra y que el conductor ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron el deceso.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de la zona, la motocicleta circulaba por calle Palma hacia el norte, cuando el conductor perdió el dominio del rodado, colisionó contra un elemento de la banquina y cayó violentamente al asfalto.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 10° de Maipú, con intervención de la Oficina Fiscal del departamento mendocino.