Leo Cobarrubia ganó la clásica Doble Difunta Correa

Fadep le ganó a Argentino en San José por el Regional
La tercera fue la vencida, despues de perder dos domingos consecutivos ante el Boli en la misma cancha esta vez el Cóndor ganó un partido clave en la ida.
El representante del SEP (Sindicato Empleados Públicos) se alzó con el triunfo en la primera competencia ciclistica del año de la Federación Sanjuanina.Deportes05/01/2026Deportes CuyoNoticias
Fue la carrera más convocante desde que inició el campeonato a principio de noviembre 2025. Hubo más de 110 participantes. El trayecto ida y vuelta hasta Vallecito generó que el kilometraje final de la etapa rondara los 170.
El ganador de la clásica fue el sanjuanino Leonardo Cobarrubia. El capitán del equipo SEP San Juan logró repetir el triunfo del año pasado. El podio fue completo por los comprovincianos Ricardo Escuela, de Pipo Catamarca, y el joven Rodrigo Daniel Díaz, de Municipalidad de Pocito.
La edición 2026, presentó una novedad que jerarquizó la competencia: la integración de los ciclistas de la categoría Libres junto a los Federados. Esta unión no solo aumentó la cantidad de corredores en la ruta, sino que imprimió un ritmo vertiginoso desde la bajada de bandera, elevando el nivel de exigencia para todos los protagonistas.
La próxima contienda en el torneo de la Federación será el 24° Giro del Sol, que se disputará desde este viernes 9 al domingo 11 de enero 2026. En total serán cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.
En un comunicado de Prensa la Asociacion Ciclista Mendocina explicó: "Debio a trámites administrativos nos vemos obligados a suspender la carrera del domingo 4 de Enero. Nos reencontamos el próximo domingo 11 de Enero"
Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.
Será este Domingo 11 de enero a las 9.00 en el Club Junín – El Carrizal, Categorías: Individuales y Posta, 2,5K Kayak, 37K Ciclismo, 5K Pedestrismo.
Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .
Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.
La deportista sanjuanina del programa Deporte Adaptado vivió su primera experiencia internacional de goalball en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.
Fue en el Cajón de Arena del CEF N° 20 "La Granja" el último fin de semana del año con la presencia de escuelas sanjuaninas de lucha cerrando el 2025.
Cierre con las dos carreras sanjuaninas pertenecen a los actuales calendarios de ciclismo en ruta en Libres y Máster y Federación Ciclista Sanjuanina.
Atlético Argenino despues de casi 3 décadas volvió a coronarse campeón de la Liga Mendocina de Futbol. Un justo ganador tras realizar una muy buena campaña.
Productores sanjuaninos afectados deben denunciar el siniestro en diez días hábiles para acceder a la asistencia. Protocolo en marcha
El primer domingo de 1970, el 4 de enero, se desató sobre Mendoza una tormenta muy intensa. El agua que bajaba de los cerros hizo colapsar el dique Frías.
El lunes 5 a las 19:30, la Policía de San Luis realizará el tradicional encuentro en el Monumento al Pueblo Puntano. La entrada será libre y gratuita.
El montañista de 55 años se desvaneció en la zona conocida como El Hombro, sobre la ruta normal del cerro más alto de América, a unos 6.800 mnsm
El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 730. Dos adultos mayores fueron asistidos en el lugar y sin traslado hospitalario.