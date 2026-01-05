Leo Cobarrubia ganó la clásica Doble Difunta Correa

Fue la carrera más convocante desde que inició el campeonato a principio de noviembre 2025. Hubo más de 110 participantes. El trayecto ida y vuelta hasta Vallecito generó que el kilometraje final de la etapa rondara los 170.

El ganador de la clásica fue el sanjuanino Leonardo Cobarrubia. El capitán del equipo SEP San Juan logró repetir el triunfo del año pasado. El podio fue completo por los comprovincianos Ricardo Escuela, de Pipo Catamarca, y el joven Rodrigo Daniel Díaz, de Municipalidad de Pocito.

La edición 2026, presentó una novedad que jerarquizó la competencia: la integración de los ciclistas de la categoría Libres junto a los Federados. Esta unión no solo aumentó la cantidad de corredores en la ruta, sino que imprimió un ritmo vertiginoso desde la bajada de bandera, elevando el nivel de exigencia para todos los protagonistas.

La próxima contienda en el torneo de la Federación será el 24° Giro del Sol, que se disputará desde este viernes 9 al domingo 11 de enero 2026. En total serán cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.

No hubo ciclismo en Mendoza

En un comunicado de Prensa la Asociacion Ciclista Mendocina explicó: "Debio a trámites administrativos nos vemos obligados a suspender la carrera del domingo 4 de Enero. Nos reencontamos el próximo domingo 11 de Enero"

Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.