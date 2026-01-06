La Hoja de ruta para la Lepra y el Lobo

La Doble Cerrillo, de Libres y Máster con mucho público en las rutas
Independiente Rivadavia debutará en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.Deportes06/01/2026Deportes CuyoNoticias
Independiente Rivadavia tendrá lucha en varios frentes, primero en la Copa Argentina defendiendo su título, será ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes el próximo 18 de enero, otro Estudiantes, el de La Plata será su rival en la Super Copa Argentina, partido que aún no tiene horario ni sede designada.
Hay que sumarle nada menos que su presentación en la fase de grupos por haber sido campeón de la Copa Argentina en la Copa Libertadores de América, en el medio el inicio de la Liga Profesional con el torneo Apertura y este fixture:
Local Atlético Tucumán, Visitante Huracán, L Sarmiento de Junin, V Estudiantes de Rio Cuarto, L Belgrano de Córdoba, L Independiente de Avellaneda, V Racing, L River Plate, V Aldosivi de Mar del Plata, L Barracas Central, V Gimnasia y Esgrima La Plata, L Rosario Central, V Tigre, L Argentinos Juniors, V Banfield, L Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Independiente Rivadavia:
Fecha 1: vs Atlético Tucumán - Viernes 23/1 - 22.15
Fecha 2: vs Huracán - Martes 27/1 - 20.00
Fecha 3: vs Sarmiento - Martes 3/2 - 21.15
Fecha 4: vs Estudiantes (Río Cuarto) - Lunes 9/2 - 21.30
Fecha 5: vs Belgrano - Sábado 14/2 - 22.00
Fecha 6: vs Independiente - Jueves 19/2 - 19.30
Fecha 7: vs Racing - Jueves 26/2 - 17.15
Fecha 8: vs River - Lunes 2/3 - 21.30
Fecha 9: vs Aldosivi - Sábado 7/3 - 17.00
Fecha 10: vs Barracas Central - Miércoles 11/3 - 22.00
Fecha 11: vs Gimnasia - Domingo 15/3 - 15.15
Fecha 12: vs Rosario Central - Domingo 22/3 - 22.15
Visitante Central Cordoba de Santiago del Estero, Local San Lorenzo de Almagro, V Union de Santa Fe, L Instituto de Cordoba, V Talleres de Córdoba, L Gimnasia y Esgrima La Plata, L Independiente de Avellaneda, V Boca Juniors, L Defensa y Justicia, V Deportivo Riestra, L Estudiantes de La Plata, V Newells Old Boys, L Velez Sarsfield, V Platense, L Lanús, V Independiente Rivadvia.
Horarios confirmados primeros 12 partidos para Gimnasia y Esgrima
Fecha 1: vs Central Córdoba - Jueves 22/1 - 22.15
Fecha 2: vs San Lorenzo - Martes 27/1 - 20.00
Fecha 3: vs Unión - Lunes 2/2 - 22.00
Fecha 4: vs Instituto - Domingo 8/2 - 22.15
Fecha 5: vs Talleres - Sábado 14/2 - 19.45
Fecha 6: vs Gimnasia - Viernes 20/2 - 22.15
Fecha 7: vs Independiente - Martes 24/2 - 22.00
Fecha 8: vs Boca - Sábado 28/2 - 17.45
Fecha 9: vs Defensa y Justicia - Jueves 5/3 - 18.30
Fecha 10: vs Deportivo Riestra - Jueves 12/3 - 17.00
Fecha 11: vs Estudiantes - Martes 17/3 - 21.15
Fecha 12: vs Newell's - Sábado 21/3 - 17.45
Descendido de la Primera División tras casi dos décadas Godoy Cruz intentará el retorno a la divisional superior, por su parte el Deportivo Maipú intentara una vez más alcanzar la posibilidad por jugar alguno de los dos ascensos en juego para esta temporada.
Por la Copa Argentina
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
Miércoles 25 de febrero
Godoy Cruz - Deportivo Morón
