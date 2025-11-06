Independiente Rivadavia Campeón de la Copa Argentina

Torneo de Natación por el 116° Aniversario de Regatas
Más de 300 nadadores de Argentina y Chile participaron de esta tradicional competencia que tuvo lugar en la emblemática institución de la Ciudad de Mendoza.
Epico. Contra todas las adversidades la Lepra le ganó la final a Argentinos Jrs por penales tras igualar 2 a 2 en tiempo reglamentario. Una multitud en Córdoba.Deportes06/11/2025Deportes CuyoNoticias
Primer título de un equipo mendocino en un campeonato de AFA en Primera División y clasificación directa a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América. En cancha de "La Gloria" consiguieron precisamente eso, la Gloria en un partido que no borrará jamás de la retina de los hinchas leprosos por lo heroico del triunfo.
Comenzó ganando antes de los 10, se quedó con uno menos en el primer tiempo, se puso 2 a 0 aunque inmediatamente empató Argentinos Juniors, sufrió una nueva expulsión y aguantó con 9 todo lo que pudo con una muestra de coraje y corazón impresionante, sobre el final lo empató el Bicho y tuvieron que ir a la definicion por penales.
No es un dato menor que antes de ello se lesionó su arquero titular y con el suplente en el arco definir desde los 12 pasos sabiendo que enfrente estaba Chiquito Romero con toda su experiencia en este tipo de definición como lo mostro en Boca y en la Selección... pero habría más..... Marinelli ataja un penal, pero por adelanterse se repite y vuelve a atajar.
Igual que contra River.... el colombiano Sebastián Villa es el encargado de patear el último penal que da el titulo de campeón de la Copa Argentina y clasificación a la Libertadores y no falla, gol, adentro y se desata la locura en Córdoba, el sueño largamente acariciado se hace realidad, hay lágrimas dentro de la cancha y en las tribunas, altamente comprensible.
Los goles:
1-0: 8 minutos, centro al área, Chiquito Romero la mira pasar y el paraguayo Arce muy enchufado de cabeza la mada al fondo de la red ante una flojísima defensa del arquero de los Bichos de La Paternal.
2-0: Ya en el segundo tiempo y la Lepra con uno menos desde la primera parte por la expulsón de Amarfil, llega la segunda conquita, contraataque veloz que encabeza Villa, veloz corrida de Matias Fernandez, elude a un jugador de los bichos colorados (anoche de blanco) y vence a Romero.
2-1: Loco festejo y casi sin pestañear era la otra tribuna que vestia de rojo y de blanco es la que festeja, Es Lescano quien le da vida a Argentinos Juniors al quedar solo un gol debajo en el marcador. La Lepra aguanta con 10... y despues con 9 porque tambien por doble amarilla se va epulsado Osella, es un sufrimiento, la cancha parece inclinada.
2-2: El desgaste fisico ha sido impresionante, los minutos vuelan y hay agregados - nada que objetar- por el árbitro por fiferentes circunstancias, una discusión con expulsión de Sergio Berti DT y uno de sus ayudantes y la lesión del arquero Centurión, ocupa el arco azul Marinelli y Godoy cuando no quedaba casi nada para el final lo empata y a los penales.
Gomez el primero para la Lepra y Lescano para el Bicho, Villalba y López Muños tampoco fallan, Retamar y Giaconne, ponen las cosas 3 a 3, Studer el cuarto para Independiente, se luce Marinelli al detener el disparo de Molina, el VAR confirma adelanto del arquero leproso, se repite la acción y otra vez se luce el arquero azul.... todo a pedir de Villa.
Parecía una película ya vista, el quinto penal, el que puede definir algo aún mayor que la victoria pasada frente a River, Villa frente a la pelota, lo que sobra es confianza, fe, no solo en el colombiano sino tambien en el hincha Azul, y el colombiano les da razón, gol, festejo loco, Independiente Campeón de la Copa Argentina.
Diego Tonetto que entró en el segundo tiempo escribió en su cuenta de twitter. Estimado pueblo leproso,vengo a presumir de mis huevos,de mi corazón y de mi aura vayan sacando/renovando pasaporte caudillos! Este ser les desea con todo su corazón que disfrute.
Independiente Rivadavia: 2 (5)
Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios:Nicolás Retamar x Fernandez, Ivan Villalba x Arce, Gonzalo Marinelli x Centurión, Diego Tonetto x Cardillo.
Argentinos Juniors: 2 (3)
Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez./ Cambios: Lautaro Giaconne x Prieto, Emiliano Viveros x Florentín, Ismael Sosa x Riquelme, Rodrigo Bentancourt x Fattori, Erik Godoy x Lozano.
Goles: PT: 8: Arce (IR)/ ST: 16: Fernandez (IR), 18: Lozano (AJ); 52: Godoy (AJ)
Penales: IR 5: Gomez, Villalba, Retamar, Studer,Villa/ AJ: 3: Lezcano, López Muñoz, Giaccone
Arbitro: de Nicolás Ramírez
Estadio Presidente Perón (cancha de Instituto de Cordoba)
Fotos Prensa Independiente Rivadavia y Copa Argentina
