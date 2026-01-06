Juana Koslay: rescatan a menor retenida de 15 años

Durante la madrugada de este martes 6 de enero, personal policial de Juana Koslay puso a resguardo a una menor de 15 años que se encontraba retenida por un hombre mayor de edad. La intervención se inició tras una denuncia presentada por su madre y su hermana en una dependencia policial.

El pedido de ayuda y la rápida intervención

El hecho comenzó cuando una mujer de 44 años, domiciliada en la ciudad de San Luis, se presentó en la Comisaría Seccional 34° de Juana Koslay acompañada por su hija mayor, de 21 años. Ambas solicitaron colaboración para localizar a la adolescente de 15 años, quien no se encontraba en su hogar y, según manifestaron, estaba retenida por un sujeto de 31 años de edad. De acuerdo con la información aportada, el hombre no tenía ningún tipo de vínculo familiar con la menor y se encontraba en un domicilio ubicado dentro de la ciudad de Juana Koslay.



Ante la gravedad de la situación, los efectivos iniciaron de inmediato las actuaciones correspondientes y organizaron un operativo para dirigirse al lugar señalado. Para ello, contaron con el acompañamiento de la joven de 21 años, hermana de la adolescente, quien colaboró con datos precisos sobre la posible ubicación.

El hallazgo y la negativa del sospechoso

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de las calles Inocencio Guerrero y Pancha Hernández. Al llegar al domicilio indicado, los efectivos lograron localizar tanto al hombre de 31 años como a la menor de 15. En ese contexto, se inició una mediación policial con el objetivo de que la adolescente regresara con su familia. Sin embargo, el individuo se opuso de manera firme al pedido de los uniformados.



Según informaron fuentes policiales, el sujeto manifestó que la joven “se encontraba bien” junto a él y se negó a permitir su retiro del lugar. La situación comenzó a tensarse a medida que avanzaban las conversaciones, mientras los efectivos insistían en resguardar a la menor y garantizar su integridad. La presencia de la hermana mayor de la adolescente fue clave para contenerla emocionalmente en ese momento.

Momentos de tensión y agresiones al personal policial

Mientras se desarrollaba el procedimiento, arribó al lugar un hermano del sujeto de 31 años, quien llegó a bordo de un automóvil. De manera casi simultánea, el hombre que retenía a la menor comenzó a amenazar y agredir físicamente a uno de los efectivos policiales. Pese a las advertencias realizadas por el personal, el agresor no depuso su actitud.



Ante la escalada de violencia y la negativa persistente, los uniformados utilizaron una escopeta disuasiva con el fin de dispersar y controlar la situación, sin que se registraran personas heridas por su uso. En ese momento crítico, el individuo que había llegado en el vehículo intentó atropellar a los policías presentes, aunque no logró su objetivo debido a que los efectivos consiguieron esquivar el automóvil. Tras estos episodios, ambos hombres se retiraron del lugar, uno de ellos a pie y el otro en el rodado.

El resguardo de la menor y la intervención judicial

Una vez que los agresores abandonaron la zona, el personal policial puso de inmediato a resguardo a la adolescente de 15 años. La menor fue trasladada en un móvil policial junto a su hermana de 21 años hasta la comisaría, donde las aguardaba su madre. Allí se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones, priorizando la protección integral de la joven.



Desde la fuerza informaron que tomó intervención la Justicia, que ahora investiga las circunstancias en las que se produjo la retención y los hechos de violencia ocurridos durante el procedimiento. Las actuaciones continúan en el ámbito judicial, mientras se evalúan las responsabilidades del sujeto involucrado y se adoptan las medidas necesarias para garantizar el bienestar y la seguridad de la menor.