Cuánto cuesta el boleto urbano en Mendoza desde enero 2026

Desde el 1 de enero de 2026 el sistema de transporte público de Mendoza, MendoTran y Metrotranvía, actualizó sus valores y el boleto de tarifa plana en el área metropolitana pasó a costar $ 1.400 por viaje. Más allá de los beneficios y descuentos que muchos sectores y segmentos sociales obtienen, impacta en la economía diaria de muchos usuarios.

El incremento responde al esquema escalonado autorizado por el Gobierno provincial para compensar la inflación y los costos operativos. Aunque se mantienen beneficios para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, el impacto en el bolsillo se siente fuerte en el inicio del año.

Tarifas Generales y Diferenciales (Enero 2026)

Tarifa Plana (Urbana): $1.400.

Servicios Diferenciales: $2.280 (Tarifa General).

Servicios Diferenciales (Hora Valle): $1.893 - Días hábiles de 9:00 a 11:00 horas y de 14:30 a 16:00 horas.

Descuentos para Usuarios Frecuentes

El sistema premia el uso intensivo durante el mes calendario (del día 1 al 30/31). A medida que sumas viajes, el costo baja:

1 a 20 viajes Tarifa base $1.400

21 a 40 viajes 40% de descuento $840

41 a 80 viajes 50% de descuento $700

Más de 80 viajes 20% de descuento $1.120

También se mantiene el descuento del 17% por viajar en horarios de baja demanda y la posibilidad de realizar hasta dos trasbordos gratuitos en un lapso de 90 minutos.

Abonos y Beneficios Especiales

Muchos usuarios cuentan con descuentos fijos o gratuidad total según su condición:

Gratis (100% descuento): Docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad y mayores de 70 años (con límite de viajes mensuales).

Estudiantes Primarios: $560 (60% de descuento).

Estudiantes Secundarios y Universitarios: $700 (50% de descuento).

Jubilados: $700 (50% de descuento).

Tarifa Social Federal (SUBE): 55% de descuento para beneficiarios de ANSES (AUH, pensiones no contributivas, etc.).

Ejemplos

Si viajas fuera del Gran Mendoza, estos son algunos de los nuevos valores aproximados:

Mendoza – San Rafael: $21.700.

Mendoza – Tunuyán: $14.000.

Mendoza – San Martín: $5.000.

Mendoza – Lavalle: $3.900.

El transporte público de Mendoza en sus distintas formas suma cada vez más usuarios y desde el Estado buscan consolidar un sistema fuerte, evitando crear una brecha social donde el lugar donde un ciudadano nació o donde vive, no determine sus oportunidades de progreso.