Cuánto cuesta el boleto urbano en Mendoza desde enero 2026

Arrancó el año con incremento y la tarifa plana es $1.400. La medida es parte del esquema de actualización oficial, pero, significa un dilema de cómo trasladarseSociedad08/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Desde el 1 de enero de 2026 el sistema de transporte público de Mendoza, MendoTran y Metrotranvía, actualizó sus valores y el boleto de tarifa plana en el área metropolitana pasó a costar $ 1.400 por viaje. Más allá de los beneficios y descuentos que muchos sectores y segmentos sociales obtienen, impacta en la economía diaria de muchos usuarios.
El incremento responde al esquema escalonado autorizado por el Gobierno provincial para compensar la inflación y los costos operativos. Aunque se mantienen beneficios para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad, el impacto en el bolsillo se siente fuerte en el inicio del año.
Tarifa Plana (Urbana): $1.400.
Servicios Diferenciales: $2.280 (Tarifa General).
Servicios Diferenciales (Hora Valle): $1.893 - Días hábiles de 9:00 a 11:00 horas y de 14:30 a 16:00 horas.
El sistema premia el uso intensivo durante el mes calendario (del día 1 al 30/31). A medida que sumas viajes, el costo baja:
También se mantiene el descuento del 17% por viajar en horarios de baja demanda y la posibilidad de realizar hasta dos trasbordos gratuitos en un lapso de 90 minutos.
Muchos usuarios cuentan con descuentos fijos o gratuidad total según su condición:
Si viajas fuera del Gran Mendoza, estos son algunos de los nuevos valores aproximados:
Mendoza – San Rafael: $21.700.
Mendoza – Tunuyán: $14.000.
Mendoza – San Martín: $5.000.
Mendoza – Lavalle: $3.900.
El transporte público de Mendoza en sus distintas formas suma cada vez más usuarios y desde el Estado buscan consolidar un sistema fuerte, evitando crear una brecha social donde el lugar donde un ciudadano nació o donde vive, no determine sus oportunidades de progreso.
