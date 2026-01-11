Bruno Contreras con la 8va de la temporada

Se disputó la 8ª fecha de la Temporada de Ruta 2025/2026 en la calle Juan José Paso, del departamento de Maipú, donde los ciclistas recorrieron 14 vueltas al circuito, completando un total aproximado de 142 km.

Tras una carrera exigente y muy disputada, Bruno Contreras, representante de la Municipalidad de Guaymallén, se consagró ganador con un tiempo final de 3:16:28.

El podio fue íntegramente para el equipo de la Municipalidad de Guaymallén, demostrando un gran trabajo colectivo.

Podio general

1. Contreras, Bruno (Municipalidad de Guaymallén)

2. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)

3. Yanzón, Diego (Municipalidad de Guaymallén)

Resultados por categoría

Categoría Juveniles

1.

2. Guerrero, Tomás

3.

Categoría Master

1. Zumer, Daniel

2. Funes, David

3.

Categoría Damas

1.

2. Previley, Leonela

3.

Categoría Élite

1. Contreras, Bruno (Municipalidad de Guaymallén)

2. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)

3. Yanzón, Diego (Municipalidad de Guaymallén)

4. Corvalán, Alejandro (Municipalidad de Guaymallén)

5. Zumer, Daniel (Municipalidad de Guaymallén)

Pasada Especial – Walter Pelusso

1. Corvalán, Matías

2. Yanzón, Diego

Recorrido: Parque Metropolitano – Emilio Civit – Juan José Paso – Rulos del Nudo Vial Acceso Sur – Juan José Paso – Emilio Civit – Rulos del Nudo Vial calle Maza – Juan José Paso, finalizando en el punto de llegada establecido. El circuito de una extensión de 10,2 kilómetros, recorridos en 14 oportunidades, totalizando un total aproximado de 142,8 km.

Agradecemos al departamento de Maipú, a los ciclistas - reza el comunicado de la Asociacion Ciclista Mendocina- y al público que acompaña domingo a domingo y le da un marco especial a cada fecha. Nos reencontramos el domingo 18 de enero.
















