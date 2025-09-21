Matias Contreras ganador del séptimo capítulo del ciclismo

Un buen punto se trajo la Lepra de Santa Fe
Independiente Rivadavia empató con Unión 2 a 2, lo ganaba, se lo dieron vuelta e igualó finalmente, dos goles en contra, uno para cada uno de los equipos.
Se disputó una nueva fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.Deportes21/09/2025Deportes CuyoNoticias
El segundo lugar fue para MATIAS CORVALAN, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de FACUNDO AMBROSSI, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.
La competencia se realizó en el departamento de GUAYMALLEN , sobre un circuito de 1000 metros que se recorrieron durante 45 minutos y un sprint final.
Resultados
1. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallen)
3. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
4. Contreras, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)
5. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)
1. Bajouth, Florencia
La Asociacion Ciclista Mendocina señalo en un comunidado "Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Guaymallén y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más.También extendemos nuestro agradecimiento a Body Energy, que estuvo presente premiando a los ganadores con suplementos deportivos."
"Los esperamos el domingo 28 de septiembre en Casa de Gobierno , departamento de Capital, para una nueva jornada de ciclismo" concluye el comunicado.
El botellero terminó jugando con nueve jugadores y logró el triunfo ante Arsenal de Sarandi poniendo a los del Viaducto con un pie en el descenso.
El Lobo mendocino venció 2 a 0 a San Telmo y aprovechando la caida de Estudiantes de Rio ante Chaco For Ever por el mismo resultado manda solo en su grupo.
La competencia internacional de hockey sobre patines masculino se disputará desde el 01 al 05 de octubre 2025, en el estadio cerrado Aldo Cantoni.
El Torneo Provincial sanluiseño ‘José María Gatica’ se trasladó hasta Santa Rosa para disputar su 12ª fecha donde se definieron seis títulos provinciales.
La sexta edición del Encuentro Provincial reunirá este fin de semana a equipos masculinos y femeninos en La Herradura RC, con partidos desde las 15.
Delfina y Mateo integran la nómina nacional que representa Argentina en el Mundial de Ciclismo. La competencia inicia este domingo en Ruanda, África
Este fin de semana de primavera los sanjuaninos estarán compitiendo a nivel nacional e internacional en BMX, atletismo, vóley y motocross.
