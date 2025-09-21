Matias Contreras ganador del séptimo capítulo del ciclismo

El segundo lugar fue para MATIAS CORVALAN, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de FACUNDO AMBROSSI, del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.

La competencia se realizó en el departamento de GUAYMALLEN , sobre un circuito de 1000 metros que se recorrieron durante 45 minutos y un sprint final.

Resultados

Categoría Élite

1. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)

2. Corvalan, Matías (Municipalidad de Guaymallen)

3. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)

4. Contreras, Leonardo (Municipalidad de Godoy Cruz)

5. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallén)

Categoría Damas

1. Bajouth, Florencia

La Asociacion Ciclista Mendocina señalo en un comunidado "Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Guaymallén y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más.También extendemos nuestro agradecimiento a Body Energy, que estuvo presente premiando a los ganadores con suplementos deportivos."

"Los esperamos el domingo 28 de septiembre en Casa de Gobierno , departamento de Capital, para una nueva jornada de ciclismo" concluye el comunicado.

















