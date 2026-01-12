Pasaporte a semifinales Zona Cuyo del Regional

El primero en abrochar la clasificacion fue Fadep el sábadopor la tarde, en el predio de Russell los Condores derrotaron a un rival archi conocido, Atlético Argentino superandolo por 3 a 1, antes en San José también se habia impuesto por la mínima. El Boli venia de dos victorias ante Fadep, la final del Clausura de la Liga y la Finalisima Anual.

Huracán de San Rafael en el clasico interdepartamental hizo el milagro, en General Alvear habia perdido 2 a 0 y en su estadio dio vuelta la serie ganando 3 a 0. Pacifico que habia ganado todo lo que jugó quedó eliminado del certamen despues de una muy buena campaña en este Regional Federal Amateur.

Unión Villa Krausse que en su cancha habia ganado 2 a 0 fue al reducto de Peñaflor que representa a las ligas de Caucete y San Martin, en duelo sanjuanino. Terminaron 2 a 2 en un atractivo partido lo que le permitió a los Azules clasificarse con un 4 a 2 en el global, su rival será Fadep en la quinta instancia de este larguísimo torneo del Concejo Federal.

Sportivo Estudiantes de San Luis que como se sabe descendio del Federal A, busca recuperar su lugar, su rival fue Jorge Newbery de Villa Mercedes a quien venció en los dos cotejos, 2 a 1 en San Luis en el partido de ida y en Villa Mercedes volvió a ganar por el mismo marcador. Su rival en la próxima instancia será Huracán de San Rafael.

Regional Federal Amateur, 4ta fase

Fadep 3 (Gonzalo Klusener 2, Brian Zabaleta)

Argentino 1 (Isaías Guzmán)

Huracán de San Rafael 3 (Agustin Verdugo 2, Mariano Cascón)

Pacífico de General Alvear 0

Unión Villa Krausse 2 (Germán Gimenez, Luciano Riveros)

Peñaflor de Caucete 2 (Lucas Gimenez, Enzo Vargas)

Jorge Newbery de Villa Mercedes 1 (Jesús Lopez)

Sportivo Estudiantes de San Luis 2 (Ezequiel Sosa, Matias Ruiz Sosa)

Semifinales Región Cuyo

Unión Villa Krausse - Fadep

Huracán de San Rafael - Estudiantes de San Luis