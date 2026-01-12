Pasaporte a semifinales Zona Cuyo del Regional

Bruno Contreras con la 8va de la temporada
Tras el paréntesis de la semana pasada donde no hubo carrera por inconvenientes administrativos este domingo se corrió la 8va del calendario en Maipú.
Lo consiguieron Fadep de la Liga Mendocina de Futbol , Huracan de San Rafael, Unión Villa Krausse de San Juan y Sportivo Estudiantes de San Luis.Deportes12/01/2026Deportes CuyoNoticias
El primero en abrochar la clasificacion fue Fadep el sábadopor la tarde, en el predio de Russell los Condores derrotaron a un rival archi conocido, Atlético Argentino superandolo por 3 a 1, antes en San José también se habia impuesto por la mínima. El Boli venia de dos victorias ante Fadep, la final del Clausura de la Liga y la Finalisima Anual.
Huracán de San Rafael en el clasico interdepartamental hizo el milagro, en General Alvear habia perdido 2 a 0 y en su estadio dio vuelta la serie ganando 3 a 0. Pacifico que habia ganado todo lo que jugó quedó eliminado del certamen despues de una muy buena campaña en este Regional Federal Amateur.
Unión Villa Krausse que en su cancha habia ganado 2 a 0 fue al reducto de Peñaflor que representa a las ligas de Caucete y San Martin, en duelo sanjuanino. Terminaron 2 a 2 en un atractivo partido lo que le permitió a los Azules clasificarse con un 4 a 2 en el global, su rival será Fadep en la quinta instancia de este larguísimo torneo del Concejo Federal.
Sportivo Estudiantes de San Luis que como se sabe descendio del Federal A, busca recuperar su lugar, su rival fue Jorge Newbery de Villa Mercedes a quien venció en los dos cotejos, 2 a 1 en San Luis en el partido de ida y en Villa Mercedes volvió a ganar por el mismo marcador. Su rival en la próxima instancia será Huracán de San Rafael.
Fadep 3 (Gonzalo Klusener 2, Brian Zabaleta)
Argentino 1 (Isaías Guzmán)
Huracán de San Rafael 3 (Agustin Verdugo 2, Mariano Cascón)
Pacífico de General Alvear 0
Unión Villa Krausse 2 (Germán Gimenez, Luciano Riveros)
Peñaflor de Caucete 2 (Lucas Gimenez, Enzo Vargas)
Jorge Newbery de Villa Mercedes 1 (Jesús Lopez)
Sportivo Estudiantes de San Luis 2 (Ezequiel Sosa, Matias Ruiz Sosa)
Unión Villa Krausse - Fadep
Huracán de San Rafael - Estudiantes de San Luis
Tras el paréntesis de la semana pasada donde no hubo carrera por inconvenientes administrativos este domingo se corrió la 8va del calendario en Maipú.
Los de Russell ahora enfrentarán a un equipo sanjuanino que saldrá de la llave entre Unión Villa Krausse y Peñaflor con ventaja para los primeros en la ida.
El torneo infantil es organizado por el Club Atlético Trinidad. Las finales y Copa de Oro se juegan hoy en el Estadio San Juan del Bicentenario.
El Panathinaikos griego le estaria ganando la pulseada a River Plate para sumar a Santiago Andino, a pesar que el club lo quería transferir al Millonario.
Jugará el 17 de febrero frente a Ciudad Bolívar e Independiente Rivadavia, el actual campeón, enfrentará a Estudiantes de Caseros eldomingo 18 de enero.
Los boxeadores y gimnasios que deseen participar deberán inscribirse de manera presencial hasta el 31 de enero cumpliendo ciertos requisitos.
Independiente Rivadavia debutará en el Bautista Gargantini ante Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima en Santiago del Estero frente a Central Córdoba.
La 20° edición de esta clásicoa carrera. 14° fecha del calendario fue organizada por Agrupación Provincial de Ciclismo para ibres y Máster.
La obra social incorporó consultas médicas virtuales en su app Mi OSEP, disponibles todo el día, sin traslados y con un coseguro accesible para afiliados.
Jugará el 17 de febrero frente a Ciudad Bolívar e Independiente Rivadavia, el actual campeón, enfrentará a Estudiantes de Caseros eldomingo 18 de enero.
El siniestro ocurrió en la Variante Palmira en Mendoza. Un camión y un Fiat Uno chocaron por causas que se investigan. El conductor sigue grave.
Los de Russell ahora enfrentarán a un equipo sanjuanino que saldrá de la llave entre Unión Villa Krausse y Peñaflor con ventaja para los primeros en la ida.
El siniestro ocurrió de madrugada en Malargüe. Una camioneta cayó bajo un puente. Hay heridos graves, entre ellos un adolescente en estado reservado.