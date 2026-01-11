Fadep le ganó a Argentino 3 a 1 y está en Cuartos

Pasaporte a semifinales Zona Cuyo del Regional
Los de Russell ahora enfrentarán a un equipo sanjuanino que saldrá de la llave entre Unión Villa Krausse y Peñaflor con ventaja para los primeros en la ida.
FADEP, el club mendocino apoyado económicamente por Sebastián Torrico, continúa consolidando su favoritismo en el Torneo Regional Amateur. Este sábado, en su cancha, ganó 3 a 1 a Argentino de Mendoza para cerrar la serie a su favor y avanzar a la siguiente ronda.
El equipo ya había ganado el partido de ida, por lo que su clasificación no fue sorpresa. En el encuentro de este sábado, Gonzalo Klusener, ex Talleres de Córdoba, anotó dos goles, mientras que Brian Zabaleta completó el marcador. Para Argentino descontó Isasías Guzmán.
Ahora, FADEP espera por el ganador del duelo entre Peñaflor y Unión de Villa Krause, que se enfrentarán este domingo a las 17:30 en el estadio Augusto Pulenta. En el partido de ida, Peñaflor se impuso 2 a 0, lo que le da ventaja para avanzar.
Sin embargo, superar a FADEP será una tarea ardua para cualquiera de los dos, ya que el conjunto mendocino se posiciona como el gran favorito por su juego y respaldo económico en un torneo exigente organizado por el Consejo Federal.
Este domingo 11 de enero a las 17:30 en el estadio Augusto Pulenta, en el departamento San Martín, el Torneo Regional Amateur determinará el equipo sanjuanino que sigue en carrera para la próxima fase.
El local Peñaflor recibe a Unión de Villa Krause, recordando que en el partido de ida, los azules de Rawson ganaron 2-0. El encuentro será dirigido por Luis Martínez, de San Rafael.
La jugarán Huracán de San Rafael y Pacifico de General Alvear en duelo sureño, en la ida el triunfo fue del Lobo por la mínima, también irá por la clasificación Sportivo Estudiantes ante Jorge Newbery en Villa Mercedes, va con ventaja el equipo albiverde al haber ganado en San Luis. Ambos ganadores se enfrentarán luego en cuartos de final de este extenso torneo Regional Federal Amateur.
