Accidente fatal en Ruta 7: un muerto en Potrerillos

El grave accidente ocurrió durante la noche del lunes en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del kilómetro 1093, en la zona de Potrerillos en la provincia de Mendoza en lo que se considera el Corredor Internacional Cristo Redentor. Un camión y un automóvil tipo sedán colisionaron con violencia. Cinco personas viajaban en el vehículo menor. Una murió en el lugar y otra resultó gravemente herida.

Un impacto en plena alta montaña

El siniestro se produjo cerca de la medianoche en un tramo clave del corredor internacional. Por causas que aún son materia de investigación, el camión y el automóvil chocaron a la altura del kilómetro 1093 de la Ruta 7. La colisión fue de tal magnitud que el vehículo menor quedó con severos daños estructurales, lo que dificultó el rescate de sus ocupantes. En el auto viajaban cinco personas, entre ellas una menor de cuatro años y una mujer adulta, quienes se encontraban fuera del habitáculo al momento de la llegada de los primeros efectivos. La escena obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia debido a la complejidad del lugar y a la gravedad de la situación.

Rescate contrarreloj

Tras el alerta, trabajaron en el lugar efectivos policiales, Bomberos de la Policía delegación Potrerillos, Bomberos Voluntarios de Luján y personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Dos personas, un hombre y una mujer, permanecían atrapadas dentro del automóvil. Las tareas de rescate demandaron tiempo y precisión, ya que fue necesario utilizar herramientas especiales para liberar a las víctimas sin agravar sus lesiones. Finalmente, ambos fueron extraídos del interior del vehículo. Sin embargo, los profesionales de la salud confirmaron que el hombre ya había fallecido como consecuencia de las heridas sufridas. La mujer, en tanto, presentaba lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde quedó internada bajo estricta observación médica.

Cinco ocupantes y un operativo ampliado

Con el avance de las tareas, el personal policial logró establecer que en el automóvil viajaban cinco personas en total. Además de los dos adultos atrapados, en el lugar se encontraban una mujer y una niña de cuatro años, quienes no estaban dentro del vehículo al momento del rescate, y una quinta persona cuya situación fue evaluada por los servicios de emergencia. La presencia de una menor obligó a extremar los cuidados y a activar los protocolos correspondientes para su asistencia y contención. Las autoridades confirmaron que todos los ocupantes fueron atendidos por personal de salud en el lugar o derivados a centros asistenciales, según la necesidad de cada caso. El Ministerio de Seguridad provincial siguió de cerca el operativo y brindó información oficial una vez finalizadas las tareas más críticas.

Ruta 7 cortada y desvíos obligatorios

Debido a la magnitud del accidente y al despliegue de los equipos de rescate, el tránsito sobre la Ruta Nacional 7 fue interrumpido por completo durante varias horas. El corte total se realizó en coordinación con el Puesto Operativo de Los Árboles, especialmente en el sentido Uspallata–Mendoza, para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el trabajo de los rescatistas. Personal policial ordenó desvíos y solicitó circular con extrema precaución en toda la zona. La interrupción generó demoras y largas filas de vehículos, habituales en este corredor estratégico que conecta la provincia con Chile. Recién varias horas después, y una vez concluidas las pericias y retirados los vehículos siniestrados, la ruta fue liberada en el lugar del accidente.

Confirmación oficial y contexto

Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el siniestro dejó como saldo una persona fallecida y una mujer con heridas de gravedad, quien permanece internada en el Hospital Central. El hecho volvió a poner en evidencia los riesgos de circular por rutas de alta montaña, especialmente durante la noche, donde las condiciones climáticas, la visibilidad reducida y el tránsito pesado pueden convertirse en factores determinantes. Las autoridades reiteraron el pedido de respetar las normas de tránsito, mantener velocidades adecuadas y atender las indicaciones del personal en ruta. La investigación continuará para determinar las causas exactas del choque, mientras la comunidad de Potrerillos y los usuarios habituales de la Ruta 7 lamentan una nueva tragedia vial en uno de los caminos más transitados de la región.