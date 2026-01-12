San Juan refuerza Matemática antes del plan nacional

Orrego resaltó valor social de colonias Rawson
El gobernador recorrió una colonia de verano en Rawson y destacó el alcance inclusivo del programa que beneficia a más de 25 mil personas en toda la provincia.
La provincia inició en 2025 acciones de fortalecimiento que servirán de base al Compromiso Federal por la Matemática. San Juan se adelanta al acuerdo nacionalSociedad12/01/2026Periodistas CuyoNoticias
En 2026 comenzará a aplicarse en todo el país el Compromiso Federal por la Matemática, aprobado por el Consejo Federal de Educación. San Juan no parte de cero: en 2025 ya había puesto en marcha un plan propio de fortalecimiento en esta asignatura, con acciones concretas en escuelas primarias y secundarias.
Una política nacional con objetivos comunes
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, impulsa desde 2026 una estrategia compartida entre Nación y provincias. El acuerdo busca mejorar los aprendizajes en Matemática, en continuidad con el Compromiso Federal por la Alfabetización. La propuesta fue aprobada en la última asamblea del Consejo Federal de Educación, con la participación de los ministros de las 24 jurisdicciones. El documento parte de un diagnóstico crítico sobre la enseñanza y establece una hoja de ruta con foco en el segundo ciclo de la primaria y el ciclo básico de la secundaria. Sus ejes centrales incluyen enseñanza situada, formación docente continua y desarrollo de materiales pedagógicos, con el objetivo de generar mejoras sostenidas en las prácticas de enseñanza y ampliar las oportunidades educativas en todo el país.
La experiencia previa de San Juan
Sin anticipar el acuerdo nacional, el Ministerio de Educación de San Juan había impulsado en 2025 acciones específicas para fortalecer la enseñanza de Matemática. Estas medidas se articularon con el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. Se trabajó con equipos técnicos y el acompañamiento de un especialista, abordando contenidos, estrategias didácticas y enfoques pedagógicos vinculados directamente a las necesidades de las aulas. Los trayectos de formación incluyeron talleres situados y en servicio, con una dinámica que promovió comunidades de aprendizaje. El enfoque ofreció experiencias significativas y auténticas, involucrando a docentes y actores del sistema educativo provincial en el segundo ciclo de la primaria. Este proceso se convertirá ahora en una base concreta para implementar los lineamientos del Compromiso Federal por la Matemática, articulando la experiencia adquirida con la política nacional recientemente acordada.
Representación y acuerdos en el Consejo Federal
El Compromiso Federal por la Matemática fue aprobado en la última asamblea del Consejo Federal de Educación, encabezada por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell. En ese encuentro participaron los ministros de Educación de todas las jurisdicciones. La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, y la secretaria de Educación, Mariela Lueje, encabezaron la representación provincial de la provincia Cuyana. Durante la reunión, Fuentes señaló: “No hay matemática sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento matemático”. La frase sintetizó la importancia de integrar saberes y reforzar la enseñanza desde una mirada integral. El acuerdo nacional establece que cada provincia deberá diseñar planes jurisdiccionales en línea con los objetivos comunes, asegurando continuidad y coherencia en la implementación.
Una base para el futuro educativo
La iniciativa de San Juan en 2025 se convierte en un antecedente valioso para la aplicación del plan nacional. Con talleres, formación docente y comunidades de aprendizaje ya en marcha, la provincia cuenta con una experiencia que facilitará la transición hacia el Compromiso Federal por la Matemática. El trabajo previo permitirá articular acciones y aprovechar recursos, evitando comenzar desde cero.
La política nacional, con su hoja de ruta definida, busca generar mejoras sostenidas en las prácticas de enseñanza y ampliar las oportunidades educativas en todo el país. En este escenario, San Juan se posiciona como una jurisdicción que anticipó el desafío y que ahora podrá integrar su experiencia con los lineamientos acordados a nivel federal, fortaleciendo la enseñanza de una asignatura clave para el desarrollo educativo de las nuevas generaciones.
El gobernador recorrió una colonia de verano en Rawson y destacó el alcance inclusivo del programa que beneficia a más de 25 mil personas en toda la provincia.
Una boa de las vizcacheras y un lagarto overo fueron rescatados y reinsertados en su ambiente natural gracias al aviso responsable de vecinos.
El Gobierno provincial invita a negocios de toda la provincia a sumarse a promociones y descuentos para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.
A 82 años de la tragedia, autoridades y ciudadanos rindieron tributo a las víctimas y destacaron la resiliencia del pueblo. El acto conmemorativo
Más de dos mil niños y 340 adultos participan en escuelas de verano y natación municipales de Guaymallén. Un programa que crece cada temporada.
Del 9 al 11 de enero, festivales y shows convocaron a miles de personas en toda la provincia y generaron un impacto económico estimado en $867.500.000.
San Juan ofrece talleres de robótica, impresión 3D y escuela de inventores para niños y adolescentes. Un verano con tecnología y aprendizaje
El municipio mendocino y empresas inmobiliarias cooperan para construir mil hogares y dinamizar la economía local. Un acuerdo para crecer con orden
Fue arrestado en el complejo fronterizo Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile con una pistola, municiones y una casa rodante derivó en detención.
Aprenda a proteger su dinero y sus vacaciones siguiendo las pautas oficiales del Ministerio de Seguridad para realizar alquileres temporarios de forma segura.
El ministro Diego Santilli confirmó que se avanzará en obras viales clave para Mendoza, incluyendo las Rutas 7 y 40, tras el pedido del gobernador Cornejo.
A 82 años de la tragedia, autoridades y ciudadanos rindieron tributo a las víctimas y destacaron la resiliencia del pueblo. El acto conmemorativo
Con la llegada de postes clave, la provincia refuerza su red eléctrica y suma 180 MW de potencia renovable, asegurando energía limpia para miles de hogares.