Operativo interfuerzas en límite San Luis-Córdoba

Un operativo de seguridad conjunto se desarrolló este sábado en el límite entre San Luis y Córdoba, sobre la Ruta Nacional 148, a la altura de Santa Rosa del Conlara. Participaron fuerzas provinciales y nacionales. Se realizaron controles vehiculares, alcoholemia y tareas preventivas, con la presencia de autoridades de ambas provincias y de la Nación.

Un despliegue coordinado en un punto clave

El procedimiento comenzó alrededor de las 12:00 en el puesto limítrofe ubicado sobre la Ruta Nacional 148, un corredor estratégico que conecta el noreste de San Luis con el sur de Córdoba. Allí se montó un operativo interfuerzas que reunió a personal de la Policía de San Luis, la Policía de Córdoba, la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional. El objetivo central fue reforzar la prevención, ordenar el tránsito y fortalecer la presencia del Estado en una zona de alto flujo vehicular. Los controles se desarrollaron de manera simultánea en ambos sentidos de circulación y en los dos márgenes provinciales, lo que permitió un abordaje integral y coordinado. Desde el inicio, los efectivos trabajaron de forma articulada, con puestos claramente señalizados y procedimientos estandarizados para garantizar fluidez, seguridad y transparencia en cada intervención.

Alcohol cero, documentos y normas viales

Durante el operativo se realizaron controles de alcoholemia a conductores de vehículos particulares y de transporte, en el marco de las políticas de alcohol cero al volante. Además, se verificó la documentación obligatoria, como licencias de conducir, seguros vigentes y cédulas de identificación vehicular. Personal de la Dirección de Seguridad Vial tuvo un rol central en estas tareas, ordenando el tránsito y explicando a los conductores el alcance de los controles. A lo largo de la jornada se detectaron distintas irregularidades, que fueron sancionadas conforme a la normativa vigente en cada jurisdicción. Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de procedimientos para prevenir siniestros viales y promover una conducción responsable, especialmente en rutas interprovinciales donde confluyen distintos regímenes de control y un tránsito constante de vecinos, turistas y transportistas.

Prevención del delito y canes detectores

En paralelo a los controles viales, las fuerzas de seguridad desplegaron equipos especializados en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos federales. Gendarmería Nacional, a través de personal de la Base Operativa de Seguridad Vial La Punta, trabajó con canes detectores de estupefacientes entrenados para inspeccionar vehículos de manera rápida y eficaz. Cerca de las 13:00, uno de los perros marcó un automóvil durante una revisión, lo que derivó en una inspección más detallada. Como resultado, se detectó un frasco que contenía marihuana, el cual fue secuestrado y puesto a disposición de la autoridad competente. El procedimiento se realizó siguiendo los protocolos legales establecidos y sin generar demoras innecesarias al resto de los conductores. Desde las fuerzas intervinientes remarcaron que este tipo de controles preventivos busca desalentar el transporte de sustancias ilegales y reforzar la seguridad en rutas clave.

Autoridades provinciales y trabajo conjunto

Durante el desarrollo del operativo, cerca de las 13:00, la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, recibió en el lugar a su par de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Ambos funcionarios, acompañados por jefes policiales y responsables de las distintas fuerzas, recorrieron los puestos de control y observaron el trabajo del personal desplegado. En ese contexto, dialogaron sobre la importancia de sostener y profundizar el trabajo conjunto entre ambas provincias, con especial énfasis en la seguridad rural y en los controles en zonas limítrofes. Las autoridades coincidieron en que la cooperación interprovincial es una herramienta clave para prevenir delitos, optimizar recursos y dar respuestas más rápidas y eficaces. También se destacó que estos operativos conjuntos forman parte de una estrategia sostenida que se proyecta durante todo el año 2026, con acciones planificadas y evaluaciones permanentes.

Presencia nacional y mensaje federal

Alrededor de las 14:00 se sumó al operativo la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien recorrió los distintos sectores del control y dialogó con efectivos de todas las fuerzas. La funcionaria observó el procedimiento realizado por Gendarmería Nacional ante la detección de estupefacientes y destacó el profesionalismo del personal interviniente. Además, mantuvo una comunicación telefónica con el vicegobernador de San Luis, Ricardo Endeiza, a cargo del Ejecutivo provincial, con quien subrayó la importancia del trabajo interfuerzas y la articulación entre Nación y provincias.



Posteriormente, los tres ministros brindaron un mensaje conjunto. El ministro Quinteros señaló la experiencia de Córdoba en operativos coordinados durante 2025 y puso a disposición el Plan 9010 para su posible réplica. Por su parte, la ministra Sosa resaltó la integración de San Luis al Anillo Digital de Seguridad y la incorporación de cámaras LPR para conectar puntos estratégicos con provincias vecinas. Finalmente, Monteoliva afirmó que la seguridad nacional se construye desde una mirada federal, basada en cooperación y presencia territorial, como la demostrada en este operativo sobre la Ruta 148.