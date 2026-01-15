Violento asalto en carnicería de Godoy Cruz

Un violento asalto se registró en Godoy Cruz, Mendoza, cuando dos sujetos armados ingresaron a una carnicería ubicada en calle Roca al 2100. El hecho ocurrió cerca de las 21.30 horas del miércoles, sorprendiendo al propietario y a una clienta. Los delincuentes se llevaron $100.000 en efectivo y un teléfono celular antes de escapar.

El desarrollo del delito

El propietario, identificado como C.A.G., se encontraba atendiendo a una clienta, E.A.G., cuando ambos fueron sorprendidos por dos hombres que ingresaron al local. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes exigieron la entrega del dinero de la recaudación y pertenencias personales. El comerciante entregó la suma de $100.000, mientras que la clienta fue despojada de su teléfono celular. Tras el robo, los delincuentes huyeron rápidamente, dejando a las víctimas en estado de conmoción.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Benegas, que tomó intervención inmediata. La Oficina Fiscal de jurisdicción inició las actuaciones correspondientes y dispuso un operativo de búsqueda en la zona. El accionar de los delincuentes fue veloz y planificado, lo que dificultó la reacción de las víctimas y de posibles testigos.

La respuesta policial

Personal policial se trasladó al lugar para asistir a las víctimas y recabar datos sobre lo sucedido. Se desplegó un operativo de patrullaje en las inmediaciones, con el objetivo de localizar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos. La Oficina Fiscal quedó a cargo de la investigación, reuniendo testimonios y revisando posibles registros de cámaras de seguridad en la zona.

En los últimos días, la Policía de Mendoza ha intensificado los operativos en Godoy Cruz. El 10 de enero se realizó un allanamiento en el barrio Campo Papa, donde se recuperó una camioneta robada y se detuvo a una mujer vinculada al hecho. Además, el 7 de enero se concretaron patrullajes preventivos en el Gran Mendoza, que incluyeron Godoy Cruz y Guaymallén, con el secuestro de armas y la detención de cuatro personas, tres de ellas menores de edad.

Contexto de inseguridad en el departamento de Godoy Cruz

El asalto a la carnicería se suma a una serie de hechos recientes que reflejan la preocupación por la inseguridad en Godoy Cruz. En enero de 2026, se registraron operativos policiales que permitieron recuperar vehículos robados y secuestrar armas de fuego. También se detuvo a varias personas en procedimientos realizados en distintos barrios. Estos casos muestran la persistencia de delitos contra la propiedad y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Godoy Cruz debate iniciativas para proteger a trabajadores expuestos a la inseguridad, como los repartidores de aplicaciones de delivery. El proyecto “Punto Rider” busca crear estaciones seguras con monitoreo las 24 horas y botones antipánico, en respuesta al aumento de asaltos a repartidores.

Investigación en curso

La Oficina Fiscal continúa con las diligencias para esclarecer el asalto en la carnicería de calle Roca. Se espera que en los próximos días se obtengan avances a partir de las pericias y el análisis de cámaras de seguridad. La prioridad es identificar a los responsables y recuperar el dinero y el celular sustraídos.

Las autoridades recordaron la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata, ya que esto facilita la reacción policial y el inicio de la investigación. La colaboración de testigos y vecinos también resulta clave para aportar datos que permitan avanzar en el caso. Mientras tanto, la comunidad de Godoy Cruz sigue atenta a las medidas de seguridad y a los resultados de las investigaciones en curso.





