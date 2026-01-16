Asalto a un minimarket de Guaymallén: noche de susto

Anoche, un violento asalto sacudió a los vecinos de Guaymallén cuando un grupo de delincuentes atacó un minimarket. El hecho ocurrió cerca de las nueve de la noche en la calle Estrada, donde una empleada de 47 años fue amenazada por sujetos encapuchados que sustrajeron dinero en efectivo y pertenencias personales.

Los detalles de un momento de tensión



El reloj marcaba las 21:10 horas cuando la tranquilidad de la jornada laboral se vio interrumpida de forma abrupta para V. E. N., una mujer de 47 años que se encontraba desempeñando sus tareas habituales detrás del mostrador. En ese instante, un grupo de individuos irrumpió en el local ubicado sobre la calle Estrada, a la altura del 800, una zona que suele tener movimiento comercial pero que a esa hora ya comenzaba a mostrar la calma propia del final del día. Los atacantes no actuaron a cara descubierta; por el contrario, utilizaron prendas para ocultar sus rostros, una táctica que busca evitar la identificación rápida a través de las cámaras de seguridad o el reconocimiento visual de los testigos.

Sin mediar palabras amables, los delincuentes abordaron a la empleada mediante amenazas verbales intimidantes, generando un clima de mucha tensión y miedo que paralizó cualquier intento de resistencia. No se reportó el uso de armas de fuego en la descripción inicial, pero la violencia verbal fue suficiente para que los sujetos lograran su cometido en pocos minutos.

Los delincuentes se movieron con rapidez dentro del pequeño comercio, enfocándose principalmente en los elementos de valor que estaban más a mano y que resultan fáciles de transportar para una huida veloz por las calles del barrio.

Lo que se llevaron los delincuentes



Una vez que tomaron el control de la situación, los asaltantes procedieron a despojar al comercio de su recaudación diaria. Aunque el monto exacto de dinero en efectivo no pudo ser precisado de inmediato por la víctima debido al estado de nerviosismo lógico tras el suceso, se sabe que vaciaron la caja registradora con la eficiencia de quien conoce la rutina de estos locales. Además del dinero, que representa el fruto del esfuerzo de todo un día de trabajo, los delincuentes se apoderaron del teléfono celular de la empleada, un objeto que hoy en día no solo tiene un valor económico, sino que es una herramienta esencial de comunicación y seguridad personal.

Para completar el botín, los sujetos decidieron llevarse varios paquetes de cigarrillos de diferentes marcas, un producto que lamentablemente suele ser un objetivo frecuente en este tipo de robos debido a su facilidad para ser revendido de forma ilegal en el mercado negro. Los cigarrillos, al igual que el dinero, desaparecieron rápidamente en las manos de los encapuchados mientras estos se daban a la fuga, dejando tras de sí un comercio vulnerado y una trabajadora profundamente afectada por la situación de inseguridad vivida en su propio espacio de trabajo.

La respuesta policial y judicial



Tras el escape de los delincuentes, se dio aviso inmediato a las autoridades a través de la línea de emergencias. En cuestión de minutos, personal policial de la Comisaría 45 de Guaymallén arribó al lugar para asistir a la víctima y resguardar la escena del crimen. Los efectivos comenzaron de inmediato con las actuaciones de rigor, que incluyen la toma de testimonios preliminares y la búsqueda de posibles pistas que los delincuentes pudieran haber dejado durante su breve pero intensa estancia en el minimarket. La intervención de la Comisaría 45 es fundamental en estas primeras etapas para intentar dar con el paradero de los sospechosos mediante patrullajes en las zonas aledañas.

Por otra parte, la causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal N° 1, cuyos integrantes son los encargados de dirigir la investigación penal correspondiente.

Esta unidad judicial deberá analizar si existen registros de cámaras de vigilancia, ya sean públicas o privadas, que hayan captado el momento del ingreso, la salida o la ruta de escape de los malvivientes. La recolección de pruebas es un proceso meticuloso que busca transformar el relato de la víctima en evidencias concretas que permitan, eventualmente, identificar y detener a los responsables de este asalto que ha vuelto a poner en alerta a los comerciantes de la zona.

El contexto de seguridad en la zona



Este hecho no es un incidente aislado, sino que se enmarca en una preocupación creciente por la seguridad en los barrios del Gran Mendoza, y específicamente en departamentos populosos como Guaymallén. La calle Estrada al 800 se encuentra en un sector donde conviven viviendas familiares con diversos emprendimientos comerciales de cercanía, como este minimarket que fue blanco del delito.

Para los dueños de estos negocios, el horario de cierre suele ser el momento de mayor vulnerabilidad, ya que la circulación de gente disminuye y la oscuridad ofrece cobertura a quienes buscan delinquir. La modalidad de ocultar el rostro sugiere una planificación previa, indicando que los atacantes podrían haber estado observando el local antes de decidirse a entrar. Los vecinos del lugar expresan con frecuencia su deseo de contar con mayor presencia policial y mejores luminarias, entendiendo que la prevención es la clave para evitar que más trabajadores pasen por experiencias traumáticas como la de V. E. N.

La solidaridad entre comerciantes se ha convertido en una herramienta de defensa, utilizando muchas veces grupos de mensajería para alertarse sobre movimientos sospechosos, aunque ante la irrupción directa de sujetos decididos al robo, poco se puede hacer más que intentar preservar la integridad física y esperar la intervención de la justicia.

El impacto en la víctima y los pasos a seguir



Más allá de las pérdidas materiales, que siempre duelen por el esfuerzo que implican, lo más grave en estos casos suele ser el impacto psicológico que queda en la persona asaltada. A sus 47 años, la empleada del minimarket tuvo que enfrentar una situación límite que altera su percepción de seguridad en su entorno cotidiano. Es fundamental que, tras estos episodios, las víctimas reciban el apoyo necesario para procesar el miedo y la angustia que genera ser sorprendido por desconocidos con el rostro tapado en un lugar cerrado.

En cuanto a la investigación, los próximos días serán cruciales para determinar si los delincuentes pertenecen a alguna banda local que opera bajo esta misma modalidad en el departamento. La Oficina Fiscal N° 1 continuará con el análisis de los datos recabados por los peritos y la policía científica, buscando huellas o rastros digitales que conduzcan a los culpables. Mientras tanto, el comercio intenta retomar su ritmo normal, aunque con la inevitable sombra de la sospecha y el cuidado extremo que queda después de un robo.

La comunidad espera que estos hechos encuentren una respuesta rápida por parte de las autoridades para que trabajar no se convierta en una actividad de riesgo y para que los responsables rindan cuentas ante la ley por sus acciones.

La seguridad de un negocio no solo protege la mercadería, sino también la tranquilidad de quienes trabajan día a día.

Recomendaciones prácticas y económicas que pueden marcar la diferencia en la prevención de delitos en comercios de cercanía:

1. Mejora la visibilidad y el entorno

Un delincuente prefiere actuar donde no lo ven. Mantener el local "transparente" es la primera barrera.

Vidrieras despejadas: Evitá tapar los cristales con demasiados carteles o estanterías altas. Es vital que desde la calle se pueda ver lo que pasa adentro y viceversa.



Iluminación LED: Asegurate de que tanto el ingreso como el interior estén muy bien iluminados, especialmente en los horarios de apertura y cierre.



Espejos convexos: Colocalos en los puntos ciegos del local para tener control visual de todos los pasillos desde la caja.



2. Gestión inteligente del efectivo

El objetivo principal suele ser el dinero rápido. Si hay poco, el local es menos atractivo.

Retiros frecuentes: No acumules grandes sumas en la caja. Realizá "barridos" de efectivo y guardalo en un lugar seguro o fuera del alcance inmediato.



Cartelería disuasiva: Colocá avisos que indiquen: "Caja con poco cambio" o "Cámara de seguridad grabando en la nube".

Evitá contar dinero a la vista: Nunca realices el cierre de caja o el conteo de la recaudación con la puerta abierta al público.

3. Tecnología de vigilancia accesible



Hoy en día, la tecnología es más económica y fácil de instalar.

Cámaras con monitoreo remoto: Usá sistemas que te permitan ver el local desde tu celular. Priorizá cámaras que graben en la nube, para que si se llevan el equipo físico, las grabaciones queden a salvo.



Botón de pánico: Si tenés un sistema de alarma, asegurate de tener un pulsador inalámbrico cerca de la caja o en el celular.



Sensores de movimiento: Son útiles para alertar cuando alguien entra al local si estás en un depósito o sector trasero.



4. Rutinas seguras de apertura y cierre

Son los momentos de mayor vulnerabilidad (como vimos en el caso de la calle Estrada).

Observación previa: Antes de abrir o cerrar, mirá hacia afuera para detectar personas o vehículos sospechosos merodeando.



Acompañamiento: Si es posible, realizá el cierre acompañado o mantené contacto telefónico con alguien externo hasta que estés fuera del local.



Puerta con traba: En horarios de poca circulación, podés trabajar con la puerta cerrada y permitir el ingreso solo tras identificar al cliente.



5. Red de contacto con vecinos

La seguridad comunitaria es una de las herramientas más efectivas en barrios del Gran Mendoza.

Grupos de WhatsApp: Formá parte (o creá) un grupo con los comerciantes de tu cuadra. Alertar sobre "caras extrañas" o movimientos raros puede prevenir un robo antes de que ocurra.



Contacto directo con la comisaría: Tené agendado el número de la cuadrícula o de la comisaría más cercana (en este caso, la 45), ya que suele ser más rápido que llamar al 911 en situaciones de sospecha.





