En San Rafael no hubo goles y se define todo en San Luis

Kevin Castro ganador del Prólogo en la Vuelta a San Juan
El ciclista del equipo Diberbool llevará la malla líder de la competencia. Hoy la primera etapa será Capital - Albardón - Sarmiento- Capital, largada 15:30 horas.
Huracán no pudo ante Sportivo Estudiantes, el 0 a 0 hace que se defina todo en la revancha y si no hay goles será en la suerte o verdad de los penales.Deportes19/01/2026Deportes CuyoNoticias
Estudiantes de San Luis empató 0 a 0 ante Huracán de San Rafael en el partido de ida de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y dejó la serie completamente abierta de cara a la vuelta en El Coliseo.
El encuentro fue parejo, friccionado y con muchas imprecisiones, lo que derivó en un desarrollo trabado y con pocas situaciones claras frente a los arcos. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones con claridad, aunque Estudiantes tuvo las dos chances más nítidas del partido.
La primera llegó en el inicio del encuentro, con un cabezazo de Juan Martín Amieva que exigió al arquero local. La segunda fue sobre el final, cuando el ex Albiverde Emanuel Díaz salvó en la línea lo que era el gol de Brayam Sosa para el equipo puntano.
Con este resultado, la llave quedó abierta y todo se definirá el próximo domingo en el Estadio Héctor Odicino–Pedro Benoza, en San Luis. El horario aún no fue confirmado oficialmente, aunque se estima que el partido se jugaría a las 18.
En la otra semifinal de la Región Cuyo, Unión de Villa Krause venció 2 a 1 a Fadep en San Juan y la serie se definirá en Mendoza, donde se conocerá al rival del ganador del cruce entre Estudiantes y Huracán.
Fuente El Chorrillero
