Hallazgo arqueológico en Valle de Calingasta

Se trata de una vasija ancestral de alto valor histórico que constituye testimonio de las comunidades que habitaron este territorio sanjuaninoSociedad19/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Durante un relevamiento de biodiversidad realizado en el proyecto El Pachón, se produjo el hallazgo de una vasija de cerámica ancestral de gran valor para la historia y la identidad cultural del Valle de Calingasta. Se trata de una pieza significativa porque constituye un testimonio directo de las comunidades que habitaron este territorio sanjuanino hace cientos de años y aporta nueva información para comprender su forma de vida y su vínculo con el
entorno.
Tras el descubrimiento, Glencore Pachón dio aviso inmediato y activó el protocolo previsto por la legislación provincial para la protección del patrimonio cultural. Junto a la consultora especializada Arqueo Ambiental realizó la denuncia formal ante la Sec retaría de Cultura de la provincia y coordinó el trabajo con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, de la Universidad Nacional de San Juan, para llevar adelante el rescate de la pieza.
El operativo se realizó en el lugar con la participación de Claudia Mallea, directora del instituto, quien con su equipo técnico y de especialistas en arqueología, efectuaron el levantamiento controlado y el posterior traslado de la vasija al laboratorio p ara su estudio y catalogación.
La vasija, de acuerdo con los primeros análisis, se estima que corresponde al período tardío de la cultura calingastina (entre s iglos V y XV). Se encuentra en un estado de conservación poco habitual, lo que despertó un especial interés entre los investigadores. Los estudios que se están realizando permitirán profundizar el conocimiento sobre su uso y sobre las condiciones que hicieron posible su preservación a lo largo del tiempo.
“Este tipo de hallazgos son fundamentales porque cada pieza suma información y ayuda acompletar la historia de los pueblos que habitaron San Juan. Además, es clave que se actúe correctamente ante un hallazgo fortuito. En este caso, Glencore Pachón actuó co n rapidez y responsabilidad, resguardando el sitio y acompañando todo el proceso como corresponde”, destacó Mallea.
Desde el instituto de investigaciones también remarcaron que proteger estos bienes culturales es esencial, ya que se trata de elementos únicos e irrepetibles. La correcta actuación ante este tipo de situaciones permite conservar información valiosa para la s generaciones presentes y futuras.
En ese sentido, Fernando Cola, líder de Estudios Ambientales de Glencore Pachón, destacóque este hallazgo permitió poner en práctica los procedimientos que el proyecto aplica de manera sistemática: “Este tipo de situaciones demuestra que los protocolos y las capacitaciones funcionan. Ante la detección de un posible hallazgo arqueológico, se dio aviso
inmediato a la autoridad, se consultó con especialistas, se realizó la denuncia ante la autoridad competente y se trabajó en conjunto en el terreno para el rescate. Poder ver todo ese procesomaterializado es muy gratificante y confirma el compromiso de Glencore Pachón con el cuidado y la preservación del patrimonio cultural ”.
En Glencore Pachón los estudios arqueológicos forman parte del trabajo ambiental y social continuo, respetuoso y exhaustivo que ha permitido registrar más de 200 sitios de valor arqueológico dentro del área del proyecto, con evidencias que abarcan desde an tiguos asentamientos humanos hasta restos de épocas incaicas e hispanas.
Estas acciones forman parte de una visión de desarrollo responsable, que busca compatibilizar las actividades del
proyecto con la protección de la historia y la identidad cultural del territorio.
