Glencore Pachón invierte u$s 18 millones en la campaña de verano

La campaña de verano implicará una inversión de US$18 millones y se extenderá hasta abril de 2026 . Durante este período se contempla la perforación de 44 sondajes , a fin de complementar la información geológica, geotécnica , geoquímica e hidrogeológica para el desarrollo del p royecto minero.

A estos trabajos se sumarán obras de mejoras y ampliaciones de campamentos , como así tambi én tareas de mantenimiento d e caminos para reforzar la seguridad, atendiendo a los movimientos de personal propio y de contratistas de servicios asociados que generará la campaña.

En términos de empleo y contratación de empresas proveedoras , el pico de trabajo incluirá a 250 personas, siempre priorizando a los sanjuaninos para el desarrollo de las actividades previstas . Actualmente se desempeñan en El Pachón 180 trabajadores directos , de los cuales 75% son sanjuaninos, mientras que 300 pertenecen a empresas contratistas , 98% proviene de San Juan .

Durante 2025 Glencore Pachón destinó US$34,4 millones en compras y servicios a empresasde San Juan. De ese total, 57% corresponde a proveedores del departamento Calingasta.

Puentes en desarrollo

Asimismo, e n Calingasta seguimos avanzando con una obra que marcar á un antes y un despu és en el D epartamento : los puentes sobre los r íos Colorado y Los Patos . Esta infraestructura no s ólo brindará mayor seguridad vial y facilitará la circulación y el acceso sino que potenciará las actividades turísticas, mineras, recreativas y agroganaderas de la región, generando un impacto positivo en el desarrollo local.

La construcción está a cargo de una empresa sanjuanina e involucró en su pico m áximo de montaje a 120 trabajadores, 90% de ellos de Calingasta. Glencore Pachón continúa trabajando para contribuir al bienestar y la calidad de vida de la

comunidad e impulsando un proyecto minero sostenible.