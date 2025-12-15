Glencore Pachón invierte u$s 18 millones en la campaña de verano

Mendoza premió el 7° Salón Provincial Foto edición
Se inauguró la muestra y se entregaron premios del 7° Salón Provincial de Fotografía en el Espacio Máximo Arias, con obras que pasarán al patrimonio cultural.
La empresa minera ubicada en Calingasta inició las actividades de la temporada estival durante la cual se espera superar los 25.000 metros de perforacionesSociedad15/12/2025Periodistas CuyoNoticias
La campaña de verano implicará una inversión de US$18 millones y se extenderá hasta abril de 2026 . Durante este período se contempla la perforación de 44 sondajes , a fin de complementar la información geológica, geotécnica , geoquímica e hidrogeológica para el desarrollo del p royecto minero.
A estos trabajos se sumarán obras de mejoras y ampliaciones de campamentos , como así tambi én tareas de mantenimiento d e caminos para reforzar la seguridad, atendiendo a los movimientos de personal propio y de contratistas de servicios asociados que generará la campaña.
En términos de empleo y contratación de empresas proveedoras , el pico de trabajo incluirá a 250 personas, siempre priorizando a los sanjuaninos para el desarrollo de las actividades previstas . Actualmente se desempeñan en El Pachón 180 trabajadores directos , de los cuales 75% son sanjuaninos, mientras que 300 pertenecen a empresas contratistas , 98% proviene de San Juan .
Durante 2025 Glencore Pachón destinó US$34,4 millones en compras y servicios a empresasde San Juan. De ese total, 57% corresponde a proveedores del departamento Calingasta.
Asimismo, e n Calingasta seguimos avanzando con una obra que marcar á un antes y un despu és en el D epartamento : los puentes sobre los r íos Colorado y Los Patos . Esta infraestructura no s ólo brindará mayor seguridad vial y facilitará la circulación y el acceso sino que potenciará las actividades turísticas, mineras, recreativas y agroganaderas de la región, generando un impacto positivo en el desarrollo local.
La construcción está a cargo de una empresa sanjuanina e involucró en su pico m áximo de montaje a 120 trabajadores, 90% de ellos de Calingasta. Glencore Pachón continúa trabajando para contribuir al bienestar y la calidad de vida de la
comunidad e impulsando un proyecto minero sostenible.
