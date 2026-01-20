Violento asalto en estación de servicio mendocina

Golpe al narcotráfico en San Juan: hallan cocaína
Gendarmería Nacional incautó más de 63 kilos de cocaína tras detectar un camión con bananas en Rawson y realizar allanamientos en viviendas de la zona.
Inseguridad. Asalto en plena tarde. Dos empleados fueron amenazados con arma de fuego y les robaron 150 mil pesos en Luján de Cuyo (Provincia de Mendoza)Policiales20/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Dos empleados de una estación de servicio en Luján de Cuyo fueron víctimas de un violento asalto. El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la intersección de calle Boedo y Acceso Sur, cuando dos individuos en motocicleta los amenazaron con un arma de fuego y se llevaron 150.000 pesos de la recaudación.
La estación de servicio se encuentra en una zona de tránsito constante, sobre la Ruta Nacional 40, uno de los accesos más importantes al departamento de Luján de Cuyo. Según la información policial, los trabajadores estaban atendiendo el local cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. La maniobra fue rápida y precisa: descendieron de la moto, intimidaron a las víctimas y exigieron el dinero. En pocos segundos, lograron huir con el botín.
Las personas afectadas fueron identificadas como L.J.S. y Y.A.R., ambos de 34 años. Ellos relataron que la amenaza fue directa y que no tuvieron otra opción que entregar la recaudación. El miedo y la tensión marcaron el momento. Ninguno resultó herido físicamente, pero el impacto emocional fue evidente. La suma sustraída, 150.000 pesos, correspondía a la recaudación del día.
Personal de la Comisaría 47° llegó rápidamente al lugar y realizó las actuaciones de rigor. Se dio intervención a la Oficina Fiscal de jurisdicción, que comenzó a reunir pruebas y testimonios para avanzar en la investigación. La policía desplegó un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se informó sobre detenciones. El hecho se suma a otros episodios de inseguridad registrados en la provincia, lo que refuerza la preocupación de vecinos y comerciantes.
El asalto en Luján de Cuyo refleja la vulnerabilidad de los trabajadores en espacios de atención al público. La ubicación estratégica de la estación, en una vía de alto tránsito, facilitó la fuga de los delincuentes. Las autoridades continúan con las tareas de investigación y se espera que las cámaras de seguridad de la zona aporten datos relevantes. Mientras tanto, los empleados intentan recuperar la calma tras el episodio, que dejó una marca de temor y alerta en la comunidad.
Gendarmería Nacional incautó más de 63 kilos de cocaína tras detectar un camión con bananas en Rawson y realizar allanamientos en viviendas de la zona.
El siniestro ocurrió este martes en San Juan cuando el rodado de gran porte giró sin advertir la presencia de la mujer que murió en el lugar
Una mujer de 54 años perdió la vida esta mañana tras ser impactada por un colectivo en la intersección de las calles Paso de los Andes y Armani.
Una joven de 27 años y una menor de 8 sufrieron lesiones tras colisionar su moto contra una camioneta en el cruce de las rutas 24 y 28 este lunes por la tarde.
Un hombre de 33 años muró este lunes en la zona de La Cueva tras desvanecerse a 6.700 metros de altura. Es la segunda víctima fatal de la temporada actual.
Un hombre de 35 años fue asaltado de madrugada en el barrio La Gloria en Godoy Cruz. El agresor lo amenazó con un arma blanca y escapó con su ropa.
Un joven de 28 años fue asaltado en Ruta 50 y Serpa; le robaron dinero y celular. La Oficina Fiscal investiga el hecho. Recrudece la inseguridad urbana.
Con13 años, cayó al cauce el sábado por la tarde. Tras un intenso operativo nocturno entre pastizales y oscuridad, fue hallado muerto este domingo.
El crimen ocurrió el sábado por la noche en el barrio El Alto. La víctima de 32 años recibió cinco disparos. Los sospechosos están identificados, pero no detenidos.
Con13 años, cayó al cauce el sábado por la tarde. Tras un intenso operativo nocturno entre pastizales y oscuridad, fue hallado muerto este domingo.
Profeta en su tierra. Nahuel Cambareri ganó la 9na fecha de la Temporada de Ruta, íntegramente se corrió en ell departamento de Luján de Cuyo .
Se trata de una vasija ancestral de alto valor histórico que constituye testimonio de las comunidades que habitaron este territorio sanjuanino
Una joven de 27 años y una menor de 8 sufrieron lesiones tras colisionar su moto contra una camioneta en el cruce de las rutas 24 y 28 este lunes por la tarde.