Violento asalto en estación de servicio mendocina

Dos empleados de una estación de servicio en Luján de Cuyo fueron víctimas de un violento asalto. El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la intersección de calle Boedo y Acceso Sur, cuando dos individuos en motocicleta los amenazaron con un arma de fuego y se llevaron 150.000 pesos de la recaudación.

El lugar del hecho



La estación de servicio se encuentra en una zona de tránsito constante, sobre la Ruta Nacional 40, uno de los accesos más importantes al departamento de Luján de Cuyo. Según la información policial, los trabajadores estaban atendiendo el local cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. La maniobra fue rápida y precisa: descendieron de la moto, intimidaron a las víctimas y exigieron el dinero. En pocos segundos, lograron huir con el botín.

Las víctimas y su testimonio



Las personas afectadas fueron identificadas como L.J.S. y Y.A.R., ambos de 34 años. Ellos relataron que la amenaza fue directa y que no tuvieron otra opción que entregar la recaudación. El miedo y la tensión marcaron el momento. Ninguno resultó herido físicamente, pero el impacto emocional fue evidente. La suma sustraída, 150.000 pesos, correspondía a la recaudación del día.

Intervención policial



Personal de la Comisaría 47° llegó rápidamente al lugar y realizó las actuaciones de rigor. Se dio intervención a la Oficina Fiscal de jurisdicción, que comenzó a reunir pruebas y testimonios para avanzar en la investigación. La policía desplegó un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se informó sobre detenciones. El hecho se suma a otros episodios de inseguridad registrados en la provincia, lo que refuerza la preocupación de vecinos y comerciantes.

Contexto y seguimiento



El asalto en Luján de Cuyo refleja la vulnerabilidad de los trabajadores en espacios de atención al público. La ubicación estratégica de la estación, en una vía de alto tránsito, facilitó la fuga de los delincuentes. Las autoridades continúan con las tareas de investigación y se espera que las cámaras de seguridad de la zona aporten datos relevantes. Mientras tanto, los empleados intentan recuperar la calma tras el episodio, que dejó una marca de temor y alerta en la comunidad.