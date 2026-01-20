San Luis dice presente en la Vuelta a San Juan

A lo largo de 10 jornadas de competencia, incluyendo un prólogo inicial y nueve etapas en línea, la Vuelta a San Juan será el escenario central de la competencia ciclística más importante de Sudamérica y que tendrá presencia puntana.

La edición 2026 contará con alrededor de 20 equipos, cifra que podría ampliarse en los días previos a la presentación oficial. Dentro de ese grupo se destaca una importante participación extranjera, con escuadras provenientes de distintos países del continente que le aportarán jerarquía y diversidad al pelotón.

Entre los equipos internacionales confirmados figuran la Selección de Chile, junto a los conjuntos Stamina, Plus Performance y Team Curicó, todos representantes del país trasandino. A ellos se suman el equipo Pío Rico de Bolivia, Swift Carbon de Brasil y Team HYF de Colombia, completando una nómina que anticipa un desarrollo competitivo de alto nivel.

El bloque nacional estará integrado principalmente por equipos sanjuaninos y formaciones argentinas de amplia trayectoria, entre ellos Fundación Diberboll, Municipalidad de Chimbas, Municipalidad de Santa Lucía – Gremios por el Deporte, Team del Valle, FX Neumáticos, Maní Zabala, DM Juventud del Norte – Municipalidad de Rivadavia, Portal de San Juan, Fundación Emanuel Saldaño – T. Jácamo, Municipalidad de Pocito, Fuerza Activa y SEP San Juan, entre otros.

San Luis también tendrá representantes en la competencia, algo que genera expectativa dentro del ambiente ciclístico provincial, especialmente por el buen momento que atraviesan sus corredores en la temporada de ruta.

De manera extraoficial, se espera la participación de Tomás Moyano, Lorenzo Díaz y Lautaro Ríos, quienes integrarán diferentes equipos y buscarán dejar su huella en una de las pruebas más exigentes del calendario sudamericano.

Dentro del grupo puntano, Moyano aparece como el nombre con mayor proyección. El ciclista viene de completar una destacada actuación en el Giro del Sol 2026, donde logró ubicarse séptimo en la clasificación general, demostrando regularidad y solidez frente a rivales de gran nivel.

Si bien el corredor ha manifestado que su principal objetivo de la temporada estará puesto en el Campeonato Panamericano, la Vuelta de San Juan será una cita clave en su planificación anual, tanto por la exigencia del recorrido como por la calidad de los participantes.

Su antecedente inmediato en esta competencia refuerza las expectativas: en la edición 2025 finalizó dentro del top ten de la general y se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 23, resultado que lo posicionó entre las jóvenes promesas del ciclismo argentino.

Otro de los puntanos que llega con buenas sensaciones es Lorenzo Díaz, oriundo de Quines, quien fue protagonista en el reciente Giro del Sol y mostró condiciones para competir de igual a igual en pruebas de varios días. Su participación en la Vuelta representa una oportunidad para confirmar su crecimiento deportivo.

Por su parte, Lautaro Ríos también formará parte del pelotón, sumando experiencia en una carrera de gran desgaste físico y táctico, ideal para continuar su proceso de formación dentro del alto rendimiento.

La Vuelta de San Juan 2026 propondrá un recorrido variado, con etapas que atravesarán distintos puntos de la geografía provincial, combinando jornadas rápidas, tramos técnicos y finales exigentes que pondrán a prueba tanto a velocistas como a escaladores.

Con todo casi listo, San Luis buscará ser protagonista en una prueba que no solo entrega prestigio, sino que también marca el pulso del ciclismo sudamericano.

Fuente: El Chorrillero