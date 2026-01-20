La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años

Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el tradicional giro mendocino celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión, consolidándose como una de las carreras por etapas más tradicionales del país.

Serán 10 etapas de alta exigencia deportiva, donde el pelotón enfrentará recorridos técnicos, estrategias de equipo y paisajes únicos, reafirmando el lugar de Mendoza como tierra de grandes desafíos y cuna del ciclismo nacional.

La emblemática competencia de ciclismo de ruta, organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza con el apoyo del Gobierno de Mendoza, vuelve renovada para celebrar medio siglo de historia y desafíos. Como cada año, recorrerá distintos puntos de la provincia, con la presencia de pelotones nacionales e internacionales.

La Vuelta Ciclista de Mendoza 2026 se presenta como una edición histórica al conmemorar sus 50 años desde que se disputó por primera vez en 1977, cuando inició su trayectoria como una de las pruebas más exigentes y tradicionales del ciclismo de ruta en Argentina. La primera edición de la Vuelta fue ganada por Juan Carlos Ruarte, marcando el inicio de una rica tradición deportiva, que ha permanecido ininterrumpida en cada febrero desde entonces.

A lo largo de estas cinco décadas, la Vuelta ha consolidado su reconocimiento nacional e internacional por combinar exigencia deportiva con la extraordinaria geografía mendocina (desde llanuras hasta montañas), convirtiéndose en una cita ineludible para ciclistas profesionales.

El ciclismo de ruta, exige a los corredores habilidades avanzadas de resistencia, estrategia de equipo, manejo técnico y adaptación a diferentes condiciones topográficas y climáticas. Esta modalidad se disputa sobre caminos de tierra con etapas que varían en distancia, perfil de altimetría y dificultad, poniendo a prueba la fortaleza física y mental de los atletas.

La Vuelta de Mendoza es uno de los formatos más prestigiosos del ciclismo, presente en grandes vueltas del calendario internacional y en carreras de referencia en Sudamérica.

Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza con el firme apoyo del Gobierno de Mendoza, esta edición promete ampliar aún más su alcance y repercusión, convocando a equipos locales, regionales y extranjeros.

La provincia será nuevamente escenario de paisajes emblemáticos, emociones en ruta y la pasión de miles de seguidores que año a año se vuelcan a las rutas para alentar el paso de la caravana multicolor.

En esta edición conmemorativa de los 50 años, la carrera se disputará entre el 12 y el 22 de febrero de 2026, con 10 etapas oficiales y 1 prólogo, recorriendo distintos departamentos de Mendoza.

Etapas

Jueves 12/02/2026 Presentación y Prologo : 18:00 hs

Parque San Vicente (Godo Cruz) (Presentación por equipos)

1° ETAPA: 15:30 hs viernes 13/02/2026- Junin- Carrizal- Tupungato

2° ETAPA: 14:00 hs sábado 14/02/2026 -San Rafael- General Alvear- San Rafael

3° ETAPA: 15:00 hs domingo 15/02/2026- Luján de Cuyo - Las Heras- Villavicencio- Cruz del Paramillo

4° ETAPA: 15:30 hs lunes 16/02/2026 - La Paz- Santa Rosa- San Martín

5° ETAPA: 15:30 hs martes 17/02/2026 - Polo T.I.C. (Aerp Inernet)- Potrerillos- Maipú

6° ETAPA: 15 hs miércoles 18/02/2026 -Maipú- Godoy Cruz

7° ETAPA: 15 hs jueves 19/02/2026 San Carlos- Tupungato- Tunuyán- Manzano Histórico

8° ETAPA: 15 hs viernes 20/02/2026 - Lavalle- San Martin- Junín

9° ETAPA: 9:00 hs sábado 21/02/2026- Uspallata- Cristo Redentor

10° ETAPA: 16 hs domingo 22/02/2025 -Casa de Gobierno- Guaymallen

Sujero a modifiación por fuerza mayor.

50 años de ciclismo, historia y pasión por la ruta.