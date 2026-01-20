La Vuelta Ciclista de Mendoza cumple 50 años

San Luis dice presente en la Vuelta a San Juan
Participarán del 23 de enero al 1 de febrero de la trascendental competencia junto a destacados pedalistas del ciclismo nacional y sudamericano.
Del 12 al 22 de febrero, la competencia más emblemática del ciclismo de ruta argentino vuelve a recorrer distintos puntos de la provincia, edición histórica.Deportes20/01/2026Deportes CuyoNoticias
Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza, con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el tradicional giro mendocino celebra medio siglo de trayectoria, esfuerzo y pasión, consolidándose como una de las carreras por etapas más tradicionales del país.
Serán 10 etapas de alta exigencia deportiva, donde el pelotón enfrentará recorridos técnicos, estrategias de equipo y paisajes únicos, reafirmando el lugar de Mendoza como tierra de grandes desafíos y cuna del ciclismo nacional.
La emblemática competencia de ciclismo de ruta, organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza con el apoyo del Gobierno de Mendoza, vuelve renovada para celebrar medio siglo de historia y desafíos. Como cada año, recorrerá distintos puntos de la provincia, con la presencia de pelotones nacionales e internacionales.
La Vuelta Ciclista de Mendoza 2026 se presenta como una edición histórica al conmemorar sus 50 años desde que se disputó por primera vez en 1977, cuando inició su trayectoria como una de las pruebas más exigentes y tradicionales del ciclismo de ruta en Argentina. La primera edición de la Vuelta fue ganada por Juan Carlos Ruarte, marcando el inicio de una rica tradición deportiva, que ha permanecido ininterrumpida en cada febrero desde entonces.
A lo largo de estas cinco décadas, la Vuelta ha consolidado su reconocimiento nacional e internacional por combinar exigencia deportiva con la extraordinaria geografía mendocina (desde llanuras hasta montañas), convirtiéndose en una cita ineludible para ciclistas profesionales.
El ciclismo de ruta, exige a los corredores habilidades avanzadas de resistencia, estrategia de equipo, manejo técnico y adaptación a diferentes condiciones topográficas y climáticas. Esta modalidad se disputa sobre caminos de tierra con etapas que varían en distancia, perfil de altimetría y dificultad, poniendo a prueba la fortaleza física y mental de los atletas.
La Vuelta de Mendoza es uno de los formatos más prestigiosos del ciclismo, presente en grandes vueltas del calendario internacional y en carreras de referencia en Sudamérica.
Organizada por la Asociación Ciclista de Mendoza con el firme apoyo del Gobierno de Mendoza, esta edición promete ampliar aún más su alcance y repercusión, convocando a equipos locales, regionales y extranjeros.
La provincia será nuevamente escenario de paisajes emblemáticos, emociones en ruta y la pasión de miles de seguidores que año a año se vuelcan a las rutas para alentar el paso de la caravana multicolor.
En esta edición conmemorativa de los 50 años, la carrera se disputará entre el 12 y el 22 de febrero de 2026, con 10 etapas oficiales y 1 prólogo, recorriendo distintos departamentos de Mendoza.
Jueves 12/02/2026 Presentación y Prologo : 18:00 hs
Parque San Vicente (Godo Cruz) (Presentación por equipos)
1° ETAPA: 15:30 hs viernes 13/02/2026- Junin- Carrizal- Tupungato
2° ETAPA: 14:00 hs sábado 14/02/2026 -San Rafael- General Alvear- San Rafael
3° ETAPA: 15:00 hs domingo 15/02/2026- Luján de Cuyo - Las Heras- Villavicencio- Cruz del Paramillo
4° ETAPA: 15:30 hs lunes 16/02/2026 - La Paz- Santa Rosa- San Martín
5° ETAPA: 15:30 hs martes 17/02/2026 - Polo T.I.C. (Aerp Inernet)- Potrerillos- Maipú
6° ETAPA: 15 hs miércoles 18/02/2026 -Maipú- Godoy Cruz
7° ETAPA: 15 hs jueves 19/02/2026 San Carlos- Tupungato- Tunuyán- Manzano Histórico
8° ETAPA: 15 hs viernes 20/02/2026 - Lavalle- San Martin- Junín
9° ETAPA: 9:00 hs sábado 21/02/2026- Uspallata- Cristo Redentor
10° ETAPA: 16 hs domingo 22/02/2025 -Casa de Gobierno- Guaymallen
Sujero a modifiación por fuerza mayor.
50 años de ciclismo, historia y pasión por la ruta.
Participarán del 23 de enero al 1 de febrero de la trascendental competencia junto a destacados pedalistas del ciclismo nacional y sudamericano.
Los atletas sanjuaninos de la Seleccion Argentina se preparan para el desafío realizando la pretemporada para el certamen Clasificatorio U 17.
La carrera de ciclismo en ruta para Libres y Master reunió durante cuatro jornadas a ciclistas provenientes de distintas provincias y países sudamericanos.
Huracán no pudo ante Sportivo Estudiantes, el 0 a 0 hace que se defina todo en la revancha y si no hay goles será en la suerte o verdad de los penales.
Independiente Rivadavia, último ganador de la Copa Argentina derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes. Tigre o Claypole su próximo rival.
Profeta en su tierra. Nahuel Cambareri ganó la 9na fecha de la Temporada de Ruta, íntegramente se corrió en ell departamento de Luján de Cuyo .
Este sábado se vivió una nueva jornada de puro ciclismo . Chimbas, Rivadavia, Ullum y Zonda los departamentos de la adrenalina a puro pedal.
Andres Hernandez en Libre, Juan Prieto en Master B, Carlos Alberto Castillo en Master C y Nestor Varela en Master D, fueron los grandes ganadores.
El crimen ocurrió el sábado por la noche en el barrio El Alto. La víctima de 32 años recibió cinco disparos. Los sospechosos están identificados, pero no detenidos.
Con13 años, cayó al cauce el sábado por la tarde. Tras un intenso operativo nocturno entre pastizales y oscuridad, fue hallado muerto este domingo.
Profeta en su tierra. Nahuel Cambareri ganó la 9na fecha de la Temporada de Ruta, íntegramente se corrió en ell departamento de Luján de Cuyo .
Se trata de una vasija ancestral de alto valor histórico que constituye testimonio de las comunidades que habitaron este territorio sanjuanino
Una joven de 27 años y una menor de 8 sufrieron lesiones tras colisionar su moto contra una camioneta en el cruce de las rutas 24 y 28 este lunes por la tarde.