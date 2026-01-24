Kevin Castro ganador del Prólogo en la Vuelta a San Juan

El Prólogo de la Vuelta a San Juan 2026 se llevó a cabo este viernes, aunque con modificaciones en su recorrido debido a las condiciones climáticas. La combinación de lluvias y altas temperaturas obligó a ajustar la prueba, que finalmente se disputó en una sola vuelta.

En este contexto, Kevin Castro, del equipo Diberbool, se impuso en el Prólogo y se convirtió en el primer líder de la competencia. Gracias a este triunfo, el ciclista vestirá la malla de líder en la primera etapa, que se correrá este sábado.

El segundo lugar quedó en manos de Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucía, mientras que el tercer puesto fue para Gerardo Tivani, representante de Municipalidad de Pocito.

La prueba inaugural marcó el inicio oficial de la Vuelta a San Juan 2026, que continuará este sábado con la primera etapa, tras una jornada inicial condicionada por el clima pero que pudo desarrollarse según lo establecido por los comisarios de la competencia.

Sábado 24 de Enero –

Etapa 1 (CAPITAL-SARMIENTO-ALBARDÓN-CAPITAL)

Concentración: Plaza 25 de Mayo, Capital – 14.15 hs

Largada: Plaza 25 de Mayo, Capital – 15:30 hs

Llegada: Estadio Aldo Cantoni, Capital

Tren Controlado: Por calle Mendoza al sur hasta cruce con Av. Circunvalación, Vía Oficial KM0 (2km aprox.)

Recorrido: Por calle Mendoza al sur hasta Calle 5, empalmar Av. Joaquín Uñac hasta Calle 11 (Pocito), al este hasta Ruta 40, al sur hasta Ruta 295 (Sarmiento), al este hasta Ruta 246, al norte calle La Plata, continuar al norte hasta calle Rawson (San Martín), al oeste hasta empalmar calle Nacional y continuar al norte hasta calle Aguilera (Angaco), al oeste hasta calle Sarmiento (Albardón), continuar hasta Ruta 40, al sur hasta Av. Circunvalación, ingresar al anillo y salir en Av. Ignacio de la Roza (Capital), al este hasta calle Urquiza, al norte hasta Línea de Meta frente al Estadio Aldo Cantoni.

Total del recorrido: 138,500km aprox.

Corte total a partir de las 14:00 hasta las 17:30 aproximadamente en inmediaciones de la plaza 25 de Mayo, Capital.

Durante el desarrollo de la competencia se realizarán cortes transversales de manera intermitentes.