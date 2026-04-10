San Rafael avanza sobre autonomía y reabre debate clave

El proceso de autonomía impulsado por el municipio de San Rafael volvió a instalarse en la agenda pública de Mendoza. El fiscal de Estado, Fernando Simón, consideró “entendible” el avance local tras más de tres décadas sin regulación provincial sobre el tema.

Un reclamo con décadas de demora

La discusión sobre la autonomía municipal en Mendoza no es nueva. Tiene su origen en la reforma de la Constitución Nacional Argentina de 1994, que estableció la necesidad de que las provincias regulen este derecho. Sin embargo, en Mendoza, ese proceso aún no se completó.

En ese contexto, Simón explicó que la falta de avances generó un escenario de deuda institucional. “Es entendible que después de 32 años de que la provincia no regula el marco de la autonomía municipal, un municipio diga que no puede seguir esperando”, señaló en declaraciones a medios del Gran Mendoza. La frase resume una tensión histórica entre los gobiernos locales y el ámbito provincial.

El planteo del fiscal introduce un matiz en el debate. Si bien la Provincia cuestionó el procedimiento encarado por San Rafael, también reconoce la necesidad de avanzar en una normativa general. Para Simón, esto evidencia que hay más puntos de acuerdo que de conflicto en el fondo de la discusión.

Coincidencias y tensiones en el proceso

El escenario actual combina señales contrapuestas. Por un lado, el Gobierno provincial decidió frenar el proceso específico de San Rafael. Por otro, impulsa el tratamiento de la autonomía municipal de manera integral para todos los departamentos.

“Lo que veo es que hay más coincidencias que diferencias en el modelo que se quiere plantear”, afirmó Simón. En esa línea, sostuvo que tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura provincial han manifestado su intención de avanzar en una solución general.

Mientras tanto, desde el sur mendocino, el intendente Omar Félix ratificó la decisión de continuar con el proceso. Según anunció, el municipio convocará en los próximos días a la convención constituyente para comenzar a trabajar en su carta orgánica, un paso clave hacia la autonomía.

Este cruce de posturas abre interrogantes sobre cómo se resolverá el conflicto institucional. También pone en el centro del debate el alcance de la autonomía municipal y el rol que deben asumir las provincias en su implementación. La definición, coinciden distintos actores, marcará un precedente para el resto de los municipios mendocinos.