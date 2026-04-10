Jáchal ya cuenta con su unidad de diálisis

unidad de diálisis

El Gobierno de San Juan inauguró la Unidad de Diálisis del Hospital San Roque. El nuevo servicio permitirá que pacientes del departamento y zonas cercanas accedan a tratamiento sin viajar a la Capital, en una medida que apunta a mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud.

Menos viajes y más calidad de vida

Hasta ahora, 38 pacientes de Jáchal debían trasladarse tres veces por semana para realizar diálisis. Esto implicaba largos viajes, altos costos y un fuerte impacto en la rutina diaria. Con la nueva unidad, podrán atenderse en su propio departamento.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, destacó el impacto concreto de la medida. “Hay pacientes que viajaban 4 mil kilómetros al mes y ahora van a poder reducir ese tiempo, el gasto económico y estar más con su familia”, afirmó durante el acto.

La unidad funcionará en una primera etapa los días lunes, miércoles y viernes. Contará con tres turnos diarios y atenderá a dos pacientes por turno. Además, tiene capacidad de ampliación a futuro.

Una política de descentralización

La incorporación de este servicio forma parte de una estrategia del gobierno provincial orientada a descentralizar la atención sanitaria. El objetivo es acercar prestaciones complejas a los distintos departamentos y evitar traslados innecesarios.

“Esta es la descentralización real, con hechos, que nos marcó el Gobernador cuando comenzó la gestión”, aseguró Dobladez. La iniciativa se enmarca en los lineamientos impulsados por el gobernador Marcelo Orrego, quien ha planteado la necesidad de fortalecer la red de salud en toda la provincia.

El nuevo servicio también beneficiará a pacientes de zonas cercanas como Valle Fértil, Iglesia y Rodeo, ampliando el alcance regional del hospital. La planificación prevé incorporar progresivamente a más personas.

Un hospital en crecimiento

El director del hospital, Carlos Páez, calificó la inauguración como un hecho “histórico” para la comunidad. La unidad cuenta con nueve sillones, salas de aislamiento y un sistema de tratamiento de agua, elementos clave para este tipo de prestaciones.

Este avance se suma a otras incorporaciones recientes en el hospital. En el último año se habilitaron servicios como maternidad, oncología para adultos, diagnóstico por imágenes y terapia intensiva. Según datos oficiales, ya nacieron más de 250 bebés en el nosocomio desde la apertura del área de maternidad.

Con estas mejoras, el Hospital San Roque consolida su crecimiento como centro de referencia en el norte sanjuanino. La nueva unidad de diálisis representa un paso más en la ampliación del sistema de salud y en la búsqueda de mayor equidad en el acceso a servicios esenciales.