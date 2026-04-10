Crecen los viajes a través de apps entre ciudades

Viajes interurbanos

El uso de aplicaciones de movilidad para viajes entre ciudades crece con fuerza en Argentina. En 2025, estos traslados fueron ocho veces mayores que en 2023 y cinco veces superiores a 2024, según datos de Maxim, lo que marca un cambio sostenido en los hábitos de traslado.

Un cambio en la forma de viajar

Cada vez más personas eligen aplicaciones para moverse entre ciudades. La tendencia se consolidó en los últimos años y ya no se limita a trayectos urbanos. Hoy, usuarios de distintas regiones del país utilizan estas plataformas para recorrer distancias medias y largas, tanto dentro de una misma provincia como hacia distritos vecinos.

Los datos muestran que no se trata de casos aislados. Por el contrario, es un fenómeno en expansión. El crecimiento interanual refleja que las apps de movilidad se posicionan como una alternativa concreta frente a otros medios de transporte. La posibilidad de coordinar viajes de forma rápida, flexible y directa aparece como uno de los factores que impulsa esta elección.

Trayectos más largos y frecuentes

Dentro de la plataforma se registran viajes que superan los 240 kilómetros. También son habituales recorridos de más de 230 kilómetros y trayectos frecuentes por encima de los 150 kilómetros. Estas cifras muestran que el uso de aplicaciones dejó de estar asociado solo a distancias cortas.

Uno de los casos más destacados ocurrió en julio de 2023. Un conductor y tres pasajeros completaron un recorrido que unió Mendoza, San Luis y Córdoba, para luego regresar al punto de partida. El viaje superó los 1.000 kilómetros, duró más de 15 horas y tuvo ocho paradas. El ejemplo ilustra el potencial de estas plataformas para cubrir largas distancias.

Además, muchos de estos viajes parten desde terminales de ómnibus o zonas céntricas. Esto permite conectar ciudades sin necesidad de pasar por esquemas tradicionales de transporte. En algunos casos, los recorridos se realizan dentro de una misma provincia. En otros, cruzan límites provinciales.

Una tendencia que sigue en expansión

Desde la empresa destacan que el crecimiento es sostenido. “Los viajes interurbanos han crecido de forma constante dentro de la aplicación. Cada vez vemos más usuarios que utilizan la plataforma para desplazarse entre ciudades”, señaló Celeste Astudillo.

El fenómeno abre nuevos escenarios para la movilidad en el país. También plantea desafíos en términos de regulación y convivencia con otros sistemas de transporte. Mientras tanto, la tendencia parece clara: cada vez más personas optan por soluciones digitales para moverse entre ciudades, redefiniendo la manera de viajar en Argentina.