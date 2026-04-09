El vino a granel impulsa exportaciones en el primer trimestre

vinos a granel

Las exportaciones de vino argentino crecieron 22,8% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En total, se enviaron más de 18 millones de litros al exterior, con un fuerte impulso del vino a granel.

El granel lidera el crecimiento

El principal motor del incremento fue el vino a granel, que registró un aumento del 51,2% en los despachos. Este segmento, orientado a mercados de volumen, volvió a ganar protagonismo en el comercio exterior.

En paralelo, los vinos fraccionados, de mayor valor agregado, también mostraron un desempeño positivo, con una suba del 13,1%. Esto refleja una recuperación general del sector, que venía atravesando meses de caída en las exportaciones.

José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, explicó que este crecimiento responde a una mejor inserción del país en el mercado internacional de vinos genéricos. “Argentina se insertó en el mercado internacional de los vinos genéricos”, afirmó, y agregó que la baja del consumo interno también empujó a las bodegas a buscar nuevos destinos.

Factores que explican la suba

El repunte de las exportaciones se vincula a varios factores. Por un lado, una mayor estabilidad macroeconómica permitió mejorar la competitividad. Por otro, el contexto internacional abrió oportunidades para los vinos argentinos en segmentos de precio más accesibles.

Sin embargo, desde el sector advierten que sostener este crecimiento dependerá de ciertas condiciones. Entre ellas, el acceso a financiamiento con tasas razonables y la evolución de los costos logísticos, que siguen en alza por el precio del petróleo.

Además, el tipo de cambio aparece como un factor clave. Una eventual baja del dólar podría afectar la rentabilidad de las exportaciones, por lo que las empresas siguen de cerca la evolución de las variables económicas.

Un evento clave en Mendoza

En este contexto, la provincia de Mendoza será sede de un evento internacional enfocado en el vino a granel. Se trata de Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter, que se realizará del 8 al 10 de junio.

El encuentro reunirá a 25 importadores de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania, junto a 50 bodegas argentinas. El objetivo es generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la presencia del vino a granel en mercados externos.

Desde la organización destacaron que aún quedan cupos disponibles, aunque limitados. La expectativa es que este tipo de iniciativas consolide el crecimiento del sector y permita sostener el dinamismo de las exportaciones en los próximos meses.