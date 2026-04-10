Descubren interacción entre galaxias cercanas

Vista de la cúpula del telescopio en el observatorio Gemini, utilizado en la investigacion. Foto: gentileza Observatorio Gemini.

Un investigador del CONICET en Mendoza aportó nuevas evidencias sobre la interacción entre galaxias cercanas. El estudio confirmó que la Nube Menor de Magallanes presenta perturbaciones en el movimiento de sus estrellas.

Evidencias de un universo en movimiento

La investigación fue liderada por Andrés Piatti, especialista del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas. El objetivo principal fue comprobar si existe interacción entre las galaxias conocidas como Nubes de Magallanes y medir su intensidad.

Para lograrlo, el equipo analizó el movimiento de estrellas en las regiones externas de la Nube Menor. Compararon las velocidades observadas con modelos teóricos de galaxias sin interacción. La diferencia fue clara: las estrellas no se comportan como lo harían en aislamiento, lo que confirma la influencia de otra galaxia cercana.

Estos resultados fueron publicados en la revista científica Astronomy and Astrophysics, una de las más reconocidas en el ámbito de la astronomía.

Tecnología clave y trabajo internacional

El estudio se desarrolló con datos obtenidos en el Observatorio Gemini, que cuenta con instalaciones en Chile y Hawái. Este observatorio reúne a varios países, entre ellos Argentina, y permite acceder a tecnología de alta precisión para estudiar el universo.

Los científicos utilizaron telescopios capaces de analizar la luz de estrellas individuales. A partir de esa información, pudieron calcular la velocidad a la que se desplazan. Este método permite detectar variaciones sutiles en el movimiento estelar, fundamentales para identificar interacciones gravitacionales.

Según Piatti, la participación argentina en este tipo de proyectos es clave. Facilita el acceso a equipamiento de primer nivel y permite integrar equipos científicos internacionales. También fortalece la producción de conocimiento desde el país.

Qué significa este hallazgo

Las Nubes de Magallanes son las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Junto con ella, forman un sistema vinculado por la gravedad. Esto implica que cada una influye en el comportamiento de las otras.

El estudio confirmó que estas interacciones generan perturbaciones en el movimiento de las estrellas. Este fenómeno es clave para entender cómo evolucionan las galaxias. También puede explicar procesos como la formación de nuevas estrellas.

Además, el hallazgo refuerza la idea de que el universo no es estático. Por el contrario, está en constante cambio. Las galaxias se acercan, se afectan entre sí y modifican su estructura con el tiempo.

Para los especialistas, este tipo de investigaciones no solo amplía el conocimiento científico. También posiciona a Mendoza y a Argentina en el campo de la astronomía. Y, al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa la humanidad dentro de un universo vasto y dinámico.