Capacitación docente con enfoque en las infancias

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La Fundación Bunge y Born lanzó Escuela OportunaMENTE, un ciclo de capacitaciones virtuales para docentes de Nivel Inicial. La propuesta incluye cuatro encuentros por YouTube, independientes entre sí, y busca fortalecer la enseñanza en la primera infancia con herramientas concretas y actuales.

Contenidos clave para el aula

El ciclo aborda temas centrales para la educación inicial. Entre ellos, el desarrollo de habilidades cognitivas, la planificación y evaluación en salas heterogéneas, y estrategias para enseñar matemática y prácticas del lenguaje. Además, se enfoca en el uso de la plataforma OportunaMENTE.org como recurso pedagógico.

Cada encuentro tiene una duración de una hora y media y está a cargo de especialistas en educación. La modalidad sincrónica permite la participación en tiempo real, aunque cada clase funciona de forma independiente. Esto brinda flexibilidad para que los docentes elijan los contenidos según sus intereses y necesidades.

El cronograma incluye temas como las habilidades precursoras del aprendizaje, la enseñanza de la matemática y la alfabetización inicial. Todas las propuestas están orientadas a niños de entre 2 y 5 años, una etapa clave para el desarrollo integral.

Puntaje docente y alcance federal

Uno de los aspectos más valorados es que el ciclo otorga puntaje docente en varias provincias, como Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Mendoza y Catamarca. Esto lo convierte en una herramienta útil tanto para la formación como para la carrera profesional.

La iniciativa ya tiene un alcance federal. Más de 7.000 docentes de todo el país se registraron en la plataforma y acceden a sus contenidos. Allí pueden descargar materiales y trabajar con más de 180 propuestas didácticas listas para usar en el aula.

Los recursos incluyen actividades para matemática, lenguaje y desarrollo socioemocional. También apuntan a fortalecer habilidades como la atención, la memoria y el reconocimiento de emociones, fundamentales en los primeros años de vida.

Un compromiso sostenido con la educación

La Fundación Bunge y Born cuenta con más de 60 años de trayectoria en educación, ciencia y salud. En los últimos años, incorporó una línea específica dedicada a la primera infancia, con foco en mejorar las oportunidades de aprendizaje desde edades tempranas.

Escuela OportunaMENTE forma parte de esa estrategia. Busca acompañar a los docentes con propuestas accesibles, actualizadas y basadas en evidencia. También promueve nuevas formas de enseñanza que respondan a los desafíos actuales del sistema educativo.

En un contexto donde la formación continua resulta clave, este tipo de iniciativas cobra cada vez más relevancia. La combinación de tecnología, contenidos prácticos y alcance federal posiciona a la propuesta como una herramienta valiosa para quienes trabajan en el Nivel Inicial.