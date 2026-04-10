Capacitación docente con enfoque en las infancias
Sociedad10/04/2026Redacción CuyoNoticias
Un ciclo virtual gratuito ofrece herramientas prácticas y otorga puntaje en varias provincias argentinas. Se enfoca en el aprendizaje de nivel inicial.
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El Teatro del Bicentenario presenta su agenda de abril con música, danza y teatro con artistas locales y propuestas para toda la familia. Los interesados en adquirir entradas deben ingresar a https://www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/