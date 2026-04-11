San Juan lanza chequeos clave para mujeres +35

Acceso a la salud

El Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha un nuevo circuito de controles integrales para mujeres mayores de 35 años. Se realiza en el Hospital General Dra. Julieta Lanteri y busca facilitar estudios clave en una sola jornada, con turnos programados y cupos limitados.

Un chequeo completo en pocas horas

La propuesta apunta a algo concreto: simplificar el acceso a la salud. Muchas veces, hacerse estudios implica ir varias veces al hospital, pedir turnos distintos y esperar semanas. Este circuito cambia esa lógica. En un mismo día, las pacientes pueden realizarse análisis de laboratorio, controles clínicos, consulta ginecológica, evaluación cardiológica y mamografía.

El sistema está organizado para que cada paso tenga continuidad. No hay largas esperas entre estudios ni trámites innecesarios. Todo está pensado para que el recorrido sea ágil. Esto mejora la experiencia de atención y, sobre todo, aumenta la probabilidad de que las mujeres completen sus controles.

Además, el hecho de concentrar las prácticas en una sola jornada reduce el abandono. Es un punto clave. Muchas personas postergan estudios por falta de tiempo o por la complejidad del sistema. Este modelo busca eliminar esas barreras.

Cómo funciona el circuito

El circuito se realiza todos los miércoles desde las 7:30 de la mañana. Ese día, el equipo de salud trabaja de manera coordinada para atender a cada paciente dentro del mismo esquema. Cada mujer tiene su turno asignado y sigue un recorrido organizado.

El acceso es únicamente con turno previo. No se atiende por orden de llegada. Esto permite mantener un flujo ordenado y garantizar que cada paciente reciba la atención necesaria sin demoras excesivas.

Los turnos se pueden gestionar en el área de admisión del hospital o a través del sistema CIDI. También hay líneas habilitadas para consultas y asignación. El número 0800-222-4002 y el WhatsApp 264-4592201 funcionan de lunes a viernes, de 7 a 19 horas.

Un dato importante: hay solo 10 turnos por miércoles. Es un cupo reducido. La decisión no es casual. Busca asegurar una atención personalizada, sin saturación del servicio. Esto mejora la calidad del control y permite un seguimiento más detallado.

Por qué es clave después de los 35

A partir de los 35 años, el cuerpo empieza a mostrar cambios que requieren mayor seguimiento. No significa que haya enfermedad, pero sí aumenta la importancia de los controles preventivos. Detectar a tiempo cualquier alteración puede marcar una gran diferencia.

En esta etapa, los chequeos ginecológicos y mamarios son fundamentales. También lo son los estudios cardiovasculares. Muchas enfermedades no presentan síntomas en sus primeras fases. Por eso, el control periódico es la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones.

El circuito está pensado justamente para eso: detectar de forma temprana. Un análisis de sangre puede alertar sobre problemas metabólicos. Una mamografía puede identificar lesiones en etapas iniciales. Una consulta clínica puede orientar cambios en hábitos de vida.

Todo esto, hecho a tiempo, mejora la calidad de vida. También reduce riesgos a largo plazo. Es una estrategia que combina prevención, diagnóstico y seguimiento.

Un sistema más organizado y accesible

Uno de los puntos fuertes de esta iniciativa es la organización. No se trata solo de sumar servicios, sino de coordinarlos. El circuito integra distintas especialidades en un mismo esquema de atención. Esto evita la fragmentación del sistema.

La atención fragmentada es uno de los problemas más comunes en salud. El paciente va de un consultorio a otro sin conexión entre profesionales. Aquí, en cambio, hay un enfoque integral. Los equipos trabajan de forma articulada.

Esto también mejora la comunicación entre áreas. Los resultados pueden analizarse en conjunto. Si surge alguna alerta, se puede actuar rápidamente. No hay necesidad de empezar el proceso desde cero en cada consulta.

Además, el sistema de turnos programados reduce la incertidumbre. Las pacientes saben cuándo asistir y qué estudios se realizarán. Esto genera confianza y orden.

El rol de la prevención en la salud pública

Desde el Ministerio de Salud remarcan un punto central: prevenir es más efectivo que tratar. Las políticas públicas apuntan cada vez más a este enfoque. No solo por una cuestión de costos, sino por el impacto en la vida de las personas.

Detectar una enfermedad en etapa temprana permite tratamientos menos invasivos y con mejores resultados. También reduce la carga sobre el sistema sanitario. Es un beneficio doble: para el paciente y para el sistema.

Este tipo de circuitos responde a esa lógica. No espera a que aparezca el problema. Va a buscarlo antes. Y lo hace de manera organizada, accesible y planificada.

También hay un componente de equidad. No todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a controles. Al centralizar estudios y facilitar turnos, se amplía el acceso. Eso es clave en salud pública.

Cómo acceder y qué tener en cuenta

Para participar del circuito, es necesario sacar turno con anticipación. Dado que hay solo 10 lugares por jornada, la demanda puede ser alta. Se recomienda gestionar el turno con tiempo.

El día del control, es importante asistir puntual. También llevar la documentación requerida y estudios previos si los hubiera. Esto ayuda a que el equipo médico tenga un panorama más completo.

El circuito está diseñado para que todo se realice en la misma mañana o en pocas horas. Aun así, es conveniente disponer del tiempo necesario para completar el recorrido sin apuros.

La dirección del hospital es Ignacio de la Roza 8000 Oeste, en Rivadavia. Es un punto accesible dentro del sistema de salud provincial.

La iniciativa marca un paso claro hacia un modelo de atención más ordenado, preventivo y centrado en la persona. Un cambio concreto que busca facilitar algo básico: cuidar la salud a tiempo.