La Noche de las Mamografías convocó a 800 mujeres.

Cerca de 500 mujeres accedieron al estudio durante la jornada y otras 500 recibieron turnos para las próximas semanas en hospitales y centros de salud de San Juan.

Salud13/12/2025

WhatsApp Image 2025-12-13 at 2.32.27 PM (2)La Noche de las Mamografías superó las expectativas en San Juan y dejó cifras destacadas. Más de 800 mujeres participaron de la iniciativa sanitaria y cerca de 500 pudieron realizarse el estudio en la misma jornada. Además, se otorgaron más de 500 turnos para las próximas semanas en distintos centros de salud.

 
Una convocatoria que reflejó una necesidad concreta
La actividad se desarrolló el viernes 12 y reunió a mujeres de distintos puntos de la provincia. La amplia convocatoria dejó en evidencia la demanda existente para acceder a estudios de prevención, especialmente entre quienes no logran realizarlos durante el año por razones laborales, familiares o de distancia. Desde temprano y hasta entrada la noche, los centros habilitados recibieron a pacientes que se acercaron de manera ordenada, con el objetivo común de cuidar su salud y cumplir con un control médico fundamental.

Resultados que superaron las previsiones iniciales
Del total de mujeres que se presentaron, alrededor de 500 lograron realizarse la mamografía durante esa misma noche. Las restantes recibieron turnos programados para las semanas siguientes, lo que permitió ampliar el alcance de la estrategia. En términos generales, la jornada duplicó las previsiones iniciales y marcó un fuerte interés de la población femenina por acceder a diagnósticos tempranos. La organización destacó que la respuesta fue superior a la esperada y que la logística permitió dar respuesta a la mayoría de las asistentes.

 
Un enfoque puesto en la prevención
La iniciativa estuvo dirigida especialmente a mujeres mayores de 40 años, grupo etario para el cual la mamografía es una herramienta clave de detección temprana. El objetivo central fue acercar el sistema de salud a quienes, por distintas razones, no habían podido realizarse el estudio en los últimos meses. La propuesta nocturna buscó facilitar el acceso y eliminar barreras horarias, una estrategia que mostró resultados positivos y reforzó la importancia de adaptar los servicios a las necesidades reales de la comunidad.

Trabajo coordinado de equipos de salud
La jornada contó con la participación de aproximadamente 40 personas que integraron equipos interdisciplinarios. Entre ellos hubo administrativos, admisionistas, médicos, trabajadores sociales, especialistas en diagnóstico por imágenes, personal de seguridad y de limpieza. Cada rol fue clave para garantizar un circuito ágil, ordenado y seguro. La coordinación entre los distintos actores permitió sostener el ritmo de atención durante varias horas y ofrecer una experiencia clara y accesible para las pacientes.

 
Hospitales y centros que formaron parte
Los estudios se realizaron en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, el Hospital Dr. César Aguilar de Caucete, el Hospital Dr. Marcial Quiroga, el Hospital General Dra. Julieta Lanteri, el Hospital San Roque de Jáchal, el Hospital 25 de Mayo y el Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito. También se sumaron Unidades Sanitarias Móviles ubicadas en el Barrio Municipal de Pocito. Esta red permitió descentralizar la atención y acercar el servicio a distintos departamentos.

Acceso para mujeres de zonas alejadas
Desde el departamento de Calingasta se organizó una movilidad que trasladó a 35 mujeres de las localidades de Barreal, Tamberías y Calingasta. Todas ellas pudieron realizarse la mamografía en el Hospital Dra. Julieta Lanteri. Este traslado fue clave para garantizar el acceso a mujeres que viven a mayor distancia de los centros urbanos. La experiencia confirmó que acercar el diagnóstico oportuno es una herramienta efectiva para fortalecer la prevención y promover el cuidado de la salud en toda la provincia.



