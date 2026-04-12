GEPU inauguró un nuevo espacio deportivo

GEPU, Presidente del club y el Gobernador

Las obras se concretaron con financiamiento del programa provincial, una política que impulsa infraestructura y formación para fortalecer a los clubes y recomponer el tejido social en cada barrio.

El programa ‘Creciendo con tu Club’ forma parte de uno de los cuatro ejes centrales de la gestión actual: reconstruir el tejido social. Un plan lanzado por el gobernador Claudio Poggi para trabajar por el deporte de los niños y los adolescentes, una fuerte política para integrarlos a través de las entidades deportivas y los clubes de barrio de toda la provincia de San Luis.

Dentro de este contexto, semanas atrás Sociedad Española renovó el piso flotante de su gimnasio gracias a los aportes del plan provincial. En estos días, Santa Catalina y Juventud Unida Universitario inauguraron sus playones deportivos, incorporando mejoras que incluso exceden lo contemplado en los proyectos avalados por la unidad que gestiona los fondos.

Este viernes fue el turno de GEPU, que formalizó la apertura del Salón de Usos Múltiple (SUM) en su predio de la avenida Centenario y calle Los Molles del barrio ‘Granadero Alfredo Eusebio Castaño’ de la capital puntana. Allí se encuentran las canchas de tenis y la cancha de hockey de césped sintético que ahora le sumó un espacio que la coordinadora de la disciplina, Luján Morales, calificó como muy necesaria.

“Nosotros tenemos una población de 190 jugadores, entre federados y no federados, desde las categorías formativas hasta las primeras de damas y caballeros y es muy emocionante para toda la comunidad del club y particularmente de nuestro sector, porque nuevamente otra obra se agrega”, señaló la entrenadora.

Y agregó: “En esta oportunidad inauguramos un SUM con baños para el público, instalamos acá la oficina de información y secretaría para que sea más ágil y cómodo para las chicas. Y sobre todo le da una funcionalidad porque somos sede de torneos regionales y nacionales, somos la cancha 2 de la provincia (cancha 1 es la del ‘Ave Fénix’) en donde sí o sí siempre la organización nos solicitaba un salón de usos múltiples para los equipos visitantes y los locales”.

El Gobernador llegó acompañado de la secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz, quienes fueron recibidos por el presidente de la institución, Hugo Páez. La comitiva recorrió las instalaciones y fue Poggi quien colocó la faja autoadhesiva con la leyenda ‘Cumplido’ sobre el cartel que señala la finalización del proyecto de infraestructura. Acto seguido, se procedió al tradicional desatado de cinta que dejó formalmente habilitado el recinto donde se descubrió una placa conmemorativa que deja constancia de la obra y del acompañamiento provincial.

“GEPU nos presentó en la parte de infraestructura, esta obra que hoy estamos viendo, que es un salón de usos múltiples que tiene una superficie construida de 160 metros cuadrados de los cuales 140 son cubiertos y 20 semicubiertos, ahí está el proyecto cumplido, pero no solamente se quedó ahí, sino que con este impulso que brinda el programa ‘Creciendo con tu Club’, la comisión directiva hizo un esfuerzo adicional, construyendo los nuevos bancos de suplentes, mejoraron todo lo que es el sistema de alumbrado en las dos columnas norte, todo el tablero de comando, la red eléctrica, y a su vez agregaron las rejas de seguridad para prevenir el vandalismo en todas estas instalaciones”, explicó Gabriel Messina, coordinador del Programa que se impulsa a través de la Secretaría de Deportes.

El funcionario sostuvo que “ese es el compromiso que tiene un club cuando está acompañado por las políticas del gobierno para que puedan prosperar, crecer y desarrollarse; así que, creo que hay que hacer un reconocimiento a este tipo de empuje cuando las instituciones trabajan junto con el Estado”.

San Luis, Plan maestro de Hockey

La actividad continuó en la cancha de hockey, el mismo espacio que fue construido durante el primer mandato de Claudio Poggi como parte del Plan Maestro de Hockey. Allí, el Jefe de Estado presenció una exhibición de penales australianos a cargo de las jugadoras de la disciplina, en un ámbito que simboliza la primera gran apuesta provincial por el desarrollo del deporte.

Esa visión inicial hoy se profundiza con ‘Creciendo con tu Club’, una política que retoma y amplía aquel impulso mediante dos líneas de acción: el acompañamiento deportivo —que permite a las instituciones cubrir la labor de coordinadores y preparadores físicos— y un fuerte apoyo a la infraestructura prioritaria. Ambas dimensiones apuntan al mismo objetivo: fortalecer el deporte infantojuvenil y reconstruir el tejido social que los clubes sostienen en cada barrio.

“La verdad que es una alegría enorme estar hoy aquí, hacía un tiempo que no venía a este predio, creo que desde que inauguramos esta cancha en nuestra anterior gestión”, comenzó diciendo el Gobernador.

“Este programa que hemos impulsado se trata de que los chicos estén en la escuela o estén haciendo la tarea o se estén recreando sanamente o en el club, haciendo actividades deportivas o culturales. Ese es el lugar importante que queremos que tengan los clubes de la provincia de San Luis”, aseguró.

San Luis, GEPU hockey

Poggi afirmó: “Esto tiene continuidad en el tiempo, no es un programa que se agota con esto. ‘Creciendo con tu Club’ es un programa que vino para quedarse, tanto de lo deportivo como desde la infraestructura con lo cual en los próximos días vamos a hacer la segunda convocatoria ya para que ustedes vayan pensando en el próximo paso que tiene que dar el club desde el punto de vista de infraestructura, el proyecto deportivo está en plena ejecución, pero en la parte de infraestructura, piénsenlo un poquito, y podemos avanzar en una segunda etapa también equivalente a la primera, en cuanto a infraestructura para la institución, siempre mirando el deporte infantojuvenil y siempre mirando, por supuesto, el deporte amateur”, cerró.

La actividad concluyó con la proyección del video institucional, una síntesis del trabajo realizado y del impacto que tiene esta iniciativa en la vida deportiva de las entidades. Luego, las deportistas Lucía Picco (22) y Roma Casategui (4), representando a ambos extremos de las generaciones que practican el deporte en el ‘Lobo’ puntano, activaron la pantalla para que la lluvia de papelitos multicolores la cubra y de por ‘Cumplido’ el proyecto, marcando el cierre festivo de la jornada.