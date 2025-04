Propuesta para impulsar el deporte grupal infanto-juvenil

El gobernador de San Luis Claudio Poggi anunció detalles de la iniciativa, que apunta a regularizar las situaciones administrativas de las entidades deportivas para luego avanzar en financiamientos millonarios en infraestructura y contratación de personal capacitado, todo pensando en el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes.

El Salón Blanco de Casa de Gobierno es, como siempre remarca el gobernador Claudio Poggi, el espacio predilecto para lanzar políticas de Estado que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los sanluiseños. Este lunes, el Mandatario convocó allí a dirigentes de clubes y asociaciones deportivas para presentar el programa plurianual 2025-27 ‘Creciendo con Tu Club‘, una iniciativa que responde a uno de los cuatro ejes centrales de esta gestión -reconstruir un tejido social fracturado- a través de la estimulación del deporte grupal infanto-juvenil.

“Queremos que los chicos crezcan en el club y para eso hemos diagramado una iniciativa que ataca dos frentes. Por un lado, debemos potenciar la institucionalidad de los clubes y, por otro, el desarrollo deportivo”, expresó en la presentación del Programa el Gobernador, quien reiteró que es una propuesta pensado para generar masividad en el deporte y no para exprimir un rendimiento elite. “Cuando los chicos no están en las escuelas queremos que dediquen su tiempo a actividades culturales o deportivas, de modo que les quede el menor tiempo posible para cosas que no les hagan bien. Si tenemos 10.000 niños en fútbol, queremos llegar a 15.000. Si hay 2.000 que practican básquet, apuntamos a llegar a 3.000. Ese es el desafío”, señaló.

El Programa contempla dos grandes aristas para reforzar. Por un lado, otorgarán hasta $1.5 millones mensuales para la contratación de personal formado en coordinación deportiva y preparación física. Por otro, habrá subsidios de hasta $100 millones anuales para remodelar o construir infraestructura. El monto exacto depende de la magnitud de la obra, con criterios y categorías preestablecidas y articuladas por la secretaría de Deportes.

“También hemos dejado un margen de hasta un 20% que puede ser destinado a equipamiento deportivo. Una vez finalizado el proyecto que presenten, tanto deportivo como de infraestructura, y que rindan las cuentas pertinentes, todos quedarán habilitados a renovar el acuerdo. Como son tres años de gestión, la cifra podría elevarse hasta los $300 millones”, destacó la secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, mientras el Salón Blanco irrumpió en aplausos.

Previamente, para acceder a la instancia de financiamiento del Gobierno, cada entidad deberá cumplir con una serie de requisitos administrativos y deportivos. En el aspecto institucional, los clubes tendrán que certificar su estado regular ante la dirección de Personería Jurídica y al menos un integrante de la comisión directiva debe mantener vinculación directa con las categorías infantojuveniles. “Queremos que haya un representante de esta línea en las mesas chicas, donde se toman las decisiones pesadas del club. Esto no es un programa para la Primera, es para las inferiores”, resaltó Poggi.

Además, los directivos deberán cursar una serie de capacitaciones virtuales que pondrá a disposición el Estado en materia de gestión institucional y manejo de grupos infanto-juveniles. “Vamos a dictarlo en seis módulos, del 15 de mayo al 30 de junio. Además de conceptos básicos de personería jurídica, también abordaremos temas específicos como el gerenciamiento óptimo del club, el trato adecuado en la niñez y adolescencia y la integración de los chicos”, detalló Muñiz.

Además, los directivos deberán cursar una serie de capacitaciones virtuales que pondrá a disposición el Estado en materia de gestión institucional y manejo de grupos infanto-juveniles. “Vamos a dictarlo en seis módulos, del 15 de mayo al 30 de junio. Además de conceptos básicos de personería jurídica, también abordaremos temas específicos como el gerenciamiento óptimo del club, el trato adecuado en la niñez y adolescencia y la integración de los chicos”, detalló Muñiz.

“El objetivo final es que nuestros chicos, cuando salgan de la escuela, hagan la tarea, tengan su recreación sana y puedan ir al club, seguros. A un club institucionalmente sólido, que a los padres les dé gusto llevarlos y que sus dirigentes estén bien formados en el deporte infantojuvenil”, resumió Poggi, asegurando nuevamente que “el Gobierno los va a asistir en sufragar los gastos de gerenciamiento deportivo y físico, además de obras de infraestructura”.

Muñiz también presentó una guía respecto a la prelación sugerida de las obras. En ese sentido, armaron un listado que coloca en orden de prioridad las intervenciones sanitarias, luego vestuarios, cierre perimetral del predio, cierre perimetral de la cancha, tribunas, iluminación y finalmente un espacio reservado para “otras obras” que deben ser justificadas para llevarse a cabo.

El cronograma que diagramó el Gobierno para esta primera etapa del plan indica que desde este martes ya comenzarán a trabajar con el estado administrativo de cada club, en julio empezarán a recepcionar los primeros proyectos e inmediatamente arrancará el financiamiento para iniciar las obras y convertir esos sueños en realidad.

ANSL