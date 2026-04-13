Revocan fallo y frenan recálculo de cuotas de planes de ahorro
Economía13/04/2026Redacción CuyoNoticias
La Cámara Segunda anuló la sentencia que beneficiaba a ahorristas y fijó límites a la intervención judicial en planes de ahorro.
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